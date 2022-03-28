Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Paralar hesaba yatacak! Ve belli oldu! En düşük 1.500 lira...

Emekli milyonlarca kişiye müjde. Asgari ücrette yaşanan büyük artışın ardından milyonlarca emekli ve memur için enflasyon farkı dışında uygulanacak ek zam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Emekli ve memurlar için ek zammı içeren yasal düzenleme Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı. Emekliler, 2018'de başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyelerdeki artışı merak ediyor. Ankara kulislerinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin arttırılacağı konuşuluyor. 1.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler son yapılan zamla 1.100 TL ödeme almışlardı. Milyonlarca emekliye bayram arifesinde rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olacağı konuşuluyor. Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emeklilere ikramiye ödenmesi gündemde. Öte yandan bu yıl Ramazan Bayramı’nda ödenecek bayram ikramiyesinin artışı için 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler de var. Bu artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir.

KİME ÖDENİYOR?

Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban bayramının içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor. Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan aylık ve gelir almak gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi. Dolayısıyla Mayıs ayı itibarıyla SGK’dan gelir ve aylık almaya hak kazanmış ve talepte bulunmuş kişiler Ramazan Bayramında bayram ikramiyesi alabilecekler.

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar.

2021'DE 1.100 LİRAYA ÇIKTI

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler için bayram ikramiyesinin tutarı 1.100 TL. 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılında 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl da bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde beklenti var. Bu beklentinin hayata geçirilmesi için 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis’te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir.

Bayram ikramiyesinin tutarı, ölüm aylığı alan kişiler için ölüm aylığı payına endeksli.Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan duş eşe 600 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 275 TL bayram ikramiyesi alabilecek. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek. Bayram ikramiyesi tutarındaki artış aynı ölçüde bu durumdaki kişilerin ikramiyelerini de artıracak.

BAYRAM İKRAMİYESİNE HACİZ KONULAMIYOR

Emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Dolayısıyla borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almaya devam edebiliyor.

Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli. Haczi bulunan emeklinin maaşı haczedilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamıyor. Emeklinin, dul ve yetimin bayram ikramiyesinden haciz ya da borç nedeniyle kesinti yapılamıyor ve bayram ikramiyesinin tutarında bir azalma yaşanmıyor.

BANKAYA YATACAK

Halen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmalarına gerek yok. Bu kişilere ikramiyeler herhangi bir başvuru olmaksızın ödenecek.

Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Dolayısıyla bayram ikramiyelerini emekliler kendi bankalardan çekebilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

4 BİN LİRA İKRAMİYE VERİLECEK

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın Ankara kulislerinde konuşulan ikramiye müjdesini yazmıştı. Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini dile getirmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK

CNN Türk'te yer alan habere göre yapılacak zammın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Torba kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de belli olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; bayram ikramiyesi de hak sahiplerine aynı oranlarda ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA İKRAMİYE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek.

HERKESE AYNI ÖDENECEK

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere yanı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanıyor. Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranında ödeniyor.