Emekli maaÅŸÄ± zammÄ± son durum merak ediliyor. En dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± ocak ayÄ±nda 2 bin 500 liraya yÃ¼kselmiÅŸti. 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda emekli aylÄ±klarÄ±na uygulanan yÃ¼zde 66 seviyelerindeki zam sonrasÄ±nda yÃ¼kselen maaÅŸlarla ilgili yeni zam gÃ¼ndemde. Temmuz ayÄ±nda yapÄ±lacak zam ile ilgili Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin 1 MayÄ±sâ€™Ä± iÅŸaret etmiÅŸti. GÃ¶zler Bakan Bilginâ€™in yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya Ã§evrilirken en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± ile ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Peki, Emekli maaÅŸ zammÄ± son durum ne?ÂEn dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸ 2022 ne kadar oldu? En az emekli maaÅŸÄ± ne kadar olacak? Ä°ÅŸte yeni emekli maaÅŸÄ± ve son geliÅŸmelerâ€¦

BAKAN BÄ°LGÄ°N MÃœJDEYÄ° VERMÄ°ÅžTÄ°!

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± emeklilere Temmuz'da gelecek zamla ilgili 1 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bilgisini vermiÅŸti.

Ä°ÅŸte Bakan Bilgin'in aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

Temmuz ayÄ±nda bir sÃ¼rprizimiz olacak, en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± artacak. DetaylarÄ± 1 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan gÃ¼nlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralÄ±k ikramiyeyi biz 400 lira artÄ±rmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktÄ± ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktÄ±. Biz ÅŸimdiki dÃ¼zenleme ile yaklaÅŸÄ±k 13 milyar liralÄ±k bir maliyet oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Bunun biraz Ã¼zerinde ama devamlÄ± olan bir dÃ¼zenleme olacak. Emekli maaÅŸÄ± yÄ±l boyunca yÃ¼ksek olmuÅŸ olacak."

EN DÃœÅžÃœK EMEKLÄ° MAAÅžI NE KADAR OLACAK?

En dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ±na iliÅŸkin olarak Sosyal GÃ¼venlik UzmanÄ± Ã–zgÃ¼r Kaya, CNN TÃ¼rk ekranlarÄ±nda kulis bilgileri deÄŸerlendirdi. Kaya emekli taban aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2500 liranÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklendiÄŸini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda koordineli olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Kaya, 1 MayÄ±s'ta Bakan Bilgin'in en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± ve Temmuz ayÄ±nda da aÃ§Ä±klanan rakamÄ±n hesaplara geÃ§eceÄŸini sÃ¶yledi.

EMEKLÄ° MAAÅžI ZAMLARI NASIL OLACAK?

Kaya, emekli maaÅŸlarÄ±na ilk 6 ayÄ±n enflasyon farkÄ±nÄ±n zam olarak yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ancak bu zammÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± olan 2500 lira Ã¼zerinden mi yoksa yeni aÃ§Ä±klanacak en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± Ã¼zerinden mi yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.

En dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± alan kiÅŸilerin esas maaÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼kse, emekli maaÅŸlarÄ±na gelen zamlar ne zaman en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ±nÄ± yakalarsa o zaman maaÅŸlarÄ± yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶steriyor. Bu konu hakkÄ±nda da mÃ¼jdeyi Bakan Bilgin'in vereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

En dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± alan kiÅŸilerin esas maaÅŸlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼kse, emekli maaÅŸlarÄ±na gelen zamlar ne zaman en dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ±nÄ± yakalarsa o zaman maaÅŸlarÄ± yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶steriyor. Bu konu hakkÄ±nda da mÃ¼jdeyi Bakan Bilgin'in vereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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