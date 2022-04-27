SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?
SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri ise cuma günü hesaplara yatırılacak. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar verilecek?
Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlanacak. İkramiyeler 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, saat kaçta yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
SSK EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, BUGÜN MÜ?
Aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün yapılacak. 22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü hesaplarına yatırılacak.
BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ödemeler haftanın son iş günü yapılacak.
4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 lira olarak ödenecek.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA ÖNCE ÇEKİLDİ
Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi.
İşsizlik sigortası maaşı 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.