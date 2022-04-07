Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar verilecek? Ramazan Bayramı yaklaştıkça emekli ikramiyesi 2022 ödemelerinin ne zaman yatacağına yönelik araştırmalar arttı. 2021 yılında zamlanan bayram ikramiyelerinin bu yıl da zamlanması bekleniyor.
07.04.2022 - 12:42 |
Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bayram öncesi ikramiye açıklaması merakla takip edilirken, emekliler gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü idrak edilecek. İkramiyelerin bayramdan önce ödendiği göz önüne alınırsa bayram ikramiyelerinin nisan ayının son haftasına kadar öndemesi bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
İkramiye ödemelerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi ancak ikramiyelerin 1100 TL’den 1500-2000 TL arası bir tutara yükselmesi tahmin ediliyor.