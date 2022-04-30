Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam geliyor! Meslek meslek hesaplandı! Oran ve tarih belli oldu! En düşüğü...

Emekli aylıkları ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. “Temmuz ayında sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşında artışa gidilecek” diyen Bakan Bilgin herhangi bir rakam paylaşmamıştı. Bilgin 1 Mayıs’ta yapacağı konuşmada bunu duyuracağını dile getirmişti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşının artışıyla ilgili iki rakam paylaştı. İşte detaylar...

"ÇOK CİDDİ BİR RAHATLAMA YARATACAK"

'Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak?' sorusuna Bakan Bilgin, “Elbette içinde enflasyon olacak. Ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme, çok ciddi bir rahatlama yaratacak” ifadesini kullanmıştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ise en düşük emekli maaşı ile ilgili olası senaryoları anlattı. Kaya şu ifadeleri kullandı:

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEMMUZ AYINDA NE OLACAK?

"Aldığımız kulis bilgilerine bakacak olursak emekli maaşları ocakta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 2 bin 500 liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Temmuz ayında geldiğimizde muhtemelen 2 bin 750 lira ile 3 bin lira arasında artış söz konusu olacak.

Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. 11 Mayıs’ta 3600 ek gösterge komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. 11 Mayıs’ta yapılacak toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor. 11 Mayıs’ta bu netleşmiş olacak.

4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır. Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak."

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR

Emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1000 lira olarak belirlenirken, önceki yıl 1500 liraya, yılbaşında da 2500 liraya çıkarılmıştı.

Yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda (Merkez Bankası anketine göre yüzde 34.62) malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3 bin 365 liraya tamamlanacak.

ALT SINIR DOSYA BAZINDA UYGULANIYOR

Bugün itibariyle alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanıyor. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanıyor.

Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1875 liradan az değil. Bu tutar yüzde 34.62'lik enflasyon artışı durumunda sırasıyla 1682 lira ve 2 bin 524 liraya çıkacak.

EMEKLİYE EK ZAM DA KESİNLEŞTİ

Emekli ve memura Temmuz'da da ocak ayında olduğu gibi ek zam kesinleşti. Enflasyon zammına sosyal refah ve denge payı da eklenecek. Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği Ramazan Bayram ikramiyeleri de 27 Nisan itibariyle yatmaya başladı.

Memur emeklileri de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıklarını yarın alacak.

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 34.62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 623 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 970, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2500 lira olurken bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre bir genel müdürün maaşı 16 bin 110 liradan 28 bin 608 liraya, öğretmen maaşı 6 bin 553 liradan derecesine göre 8 bin 668 lira ile 11 bin 626 lira arasında olacak.

KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:

İŞTE 15 MEMUR GRUBUNUN MESLEK MESLEK HESAPLANAN MAAŞLARI (YÜZDE 36,62)

OCAK 2022 MAŞLARI - TEMMUZ 2022 MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI TEMMUZ 2022 MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 lira - 28608 lira - 29141 lira

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 lira - 15005 lira - 15285 lira

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 lira - 9193 lira - 9364 lira

ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 lira - 11626 lira - 11842 lira

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 lira - 26167 lira - 26655 lira

BAŞKOMİSER 3/1 11162 lira - 14970 lira - 15250 lira

POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 lira - 13018 lira - 13260 lira

UZ. DOKTOR 1/4 13.312 lira - 17854 lira - 18187 lira

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 lira - 11200 lira - 11409 lira

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 lira - 14497 lira - 14767 lira

VAİZ 1/4 - 9.003 lira - 12075 lira - 12300 lira

AVUKAT 1/4 - 10934 lira - 14665 lira - 14938 lira

Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.