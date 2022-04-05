Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri için gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. 2022 yılında da devam edecek bayram ikramiyesi uygulamasında zam beklentisi var. Asgari ücrete gelen zam ve enflasyon oranları sonrasında bayram ikramiyelerine yapılacak artış ile ilgili beklenti devam ederken pek çok kişi ikramiyelerin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? İşte Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ile ilgili son durum…

Yaklaşık 13.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların gözü Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda. Asgari ücret zammı ve enflasyon ile brilikte emeklilere yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyeleri ile zam beklentisi oluştu. Hükümetten gelecek açıklamalar beklenirken ödeme tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? İşte Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ile ilgili son durum…

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri nisanın son haftası hesaplara yatacak.

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLMUŞTU?

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı.

2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIR MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

En düşük emekli aylığı da 1500 liradan 2500 liraya bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hakimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE ÖDEME

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor.

İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkanı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.