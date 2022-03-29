Çaykur kura listesi 2022! İŞKUR Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? ÇAKUR kura sonuçları sorgulama! (Kura çekimi listesi)

İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 28 Şubat ve 4 Mart tarihleri aralığında İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya online olarak gerçekleştirildi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına işçi alımı için kura çekimleri başladı. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçlarıyla işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak. Peki, İŞKUR Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAKUR kura sonuçları sorgulama ve Çaykur kura listesi 2022 ile ilgili diğer merak edilen detaylar…

İŞKUR ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak.

ÇAYKUR KURA LİSTESİ 2022

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.



Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.’ denildi.

ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi henüz belli olmadı.