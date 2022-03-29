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    Çalışan HaklarıSağlık Bakanlığı atama puanları! 2022/5 atama taban puanları nedir? Lisans, ön lisans, ortaöğretim Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları...
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    Sağlık Bakanlığı atama puanları! 2022/5 atama taban puanları nedir? Lisans, ön lisans, ortaöğretim Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları...

    Sağlık Bakanlığı atama taban puanları nedir 2022? Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları ile ilgili aramalar KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla arttı. İşte Sağlık Bakanlığı atama puanları

    29.03.2022 - 11:08 |
    Sağlık Bakanlığı atama puanları! 2022/5 atama taban puanları nedir? Lisans, ön lisans, ortaöğretim Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları...

    Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu. 15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2022/5 atama taban puanları nedir? Sağlık Bakanlığı atama taban puanları...

    Sağlık Bakanlığı atama taban puanlarına merak ediliyor. Yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları belli oldu.

    SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

    KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

    KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

    KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

     

     

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