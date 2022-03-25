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    Çalışan HaklarıMuhtar maaşları yükseldi mi? Muhtar maaşları ne kadar, kaç para oldu? Muhtar maaşı 2022 zammı
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    Muhtar maaşları yükseldi mi? Muhtar maaşları ne kadar, kaç para oldu? Muhtar maaşı 2022 zammı

    Muhtar maaşları ne kadar, yükseldi mi? Muhtar maaşları yükseliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifinin bugün Meclis'e sunulacağını açıkladı. İşte Muhtar maaşı 2022 zammı ile ilgili son durum…

    25.03.2022 - 16:31 |
    Muhtar maaşları yükseldi mi? Muhtar maaşları ne kadar, kaç para oldu? Muhtar maaşı 2022 zammı

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Muhtarların yeni maaşını Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamıştı.

    Muhtarlara "Sizlere bir de müjde vermek istiyorum" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından bugün yapılan açıklamada muhtar maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM’ye sunulduğunu ifade etti. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle muhtar maaşları 4250 liraya yükselecek.

     

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