EYT son durum! EYT mitingi ne zaman? EYT Maltepe mitingi 2022!

EYT son durum gelişmeleri yakından takip edilirken, EYT mitingi de heyecanla bekleniyor. EYT Maltepe mitinginin resmi başvurusu yapıldı. Peki, EYT mitingi ne zaman?

EYT mitingi ne zaman?

15 Mayıs 2022 EYT Maltepe mitinginin resmi başvurusunun yapıldığını duyurdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak’ın duyurduğu gelişmeye göre; 15 Mayıs 2022 tarihi için planlanan mitingin başvurusu İstanbul EYT Derneği Başkanı Arzu Lastikçi ve Müjgan Çınar’ın evrak teslimi ile gerçekleşti.

EYT’de son durum!

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan EYT’de son durumun 5 formül üzerinden şekilleneceğini aktardı:

Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.

İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir

Burada yine 1999 öncesindeki emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.

Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.

Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir.

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek.