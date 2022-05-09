Doğum parası hesaplama nasıl yapılır? 2022 doğum parası ne kadar? Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Yeni doğum yapan annelere ödenen doğum parası pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından yeni doğum yapan annelere 2 farklı şekilde ödeme yapılıyor. İlki, her doğum yapan anneye verilen doğum parası, ikincisi ise çalışan annelere verilen rapor parasıdır. Peki, Doğum parası başvurusu nasıl yapılır? Doğum parası hesaplama nasıl yapılır? 2022 doğum parası ne kadar? Doğum parası nereden alınır? İştye doğum parası ile ilgili bilmeniz gerekenler…

DOĞUM PARASI NEDİR?

Doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmektedir. Ancak doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösterebilmektedir.

DOĞUM YARDIMI PARASI NASIL ALINIR?

Doğum yardımı, 2020 verilerine göre ;

İlk çocuk için 300 TL.

İkinci çocuk için 400 TL.

Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

olarak ödenmektedir. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru detayları ise şu şekilde;

Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir. Doğum yardımı desteğinin durumunu aşağıdaki E-Devlet ekranından da sorgulayabilirsiniz.

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DOĞUM RAPORU ÖDEMESİ NEDİR?

Doğum raporu parası, çalışan kişinin hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca işe gidememesi dolayısıyla sigorta tarafından brüt tutar üzerinden verilen tutarı ifade etmektedir.

DOĞUM SONRASI RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Bu tutarın hesaplanması için birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;

Annenin doğumdan önce çalıştığı son 3 ay boyunca aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin süresi ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.

Doğum parası genellikle çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni bitene kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içerisinde tutar hesaba yatmaktadır.