1000 komiser yardımcısı alınacak! Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir, PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı. Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları) arasından 925 erkek, 75 kadın toplam 1000 memurun ilk derece amirlik eğitimine komiser yardımcısı adayı alımı yapılacak. İşte 1000 komiser yardımcısı alımı ile ilgili merak edilenler…

1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Ön başvurular 04-12 Nisan 2022 tarihleri arasında personel bilgi sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra gerçekleşecek.

1000 KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 400 TL, 04 Nisan 2022 saat 09.00'dan 12 Nisan 2022 saat 17.00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 7.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

7. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar:

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

* En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

* Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

* Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

* Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

* Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Ayrıca 14-23 Nisan 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatlar yapılacaktır.