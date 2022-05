vivo, V23 5G ile ilklere imza atmaya devam ediyor

İnsan odaklı inovasyonu her zaman ilk sıraya koyan vivo, yeni cihazlarında yüksek kalite standartlarını korumayı ve kullanıcı odaklı yenilikler yaratmayı amaçlayan global bir marka.

Dünya’nın en büyük cep telefonu pazarı olan Çin’de lider marka pozisyonunu koruyan şirket, 2014 yılında denizaşırı pazara girmesinden bu yana, 60'tan fazla ülke ve bölgede, 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Hatta vivo, geçen yıl dünyanın en çok satan ilk 4 telefon markasından biri haline geldi.

Şirketin, Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip 7 üretim merkezi bulunuyor. 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen vivo Türkiye fabrikası ise yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip. Türkiye’de satışa sunulan tüm Y serisi cihazların üretimi bu fabrikada gerçekleştiriliyor.

vivo, Ar-Ge’ye verdiği önem ve dünya çapında 10 global Ar-Ge merkeziyle günümüzde kullanılan birçok teknolojiye de imzasını atmış durumda. Bu teknolojiler arasında bir akıllı telefona özel Hi-Fi kalitesinde ses yongası yerleştirme, ilk ekran içi parmak izi okuyucu ve dünyanın en ince akıllı telefonu rekorları yer alıyor. Peki vivo V23 5G ile hangi konulara odaklandı?

Türkiye’de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzey

vivo, V23 5G ile pil ömrü, şık tasarım ve iyi kamera sistemlerine odaklanıyor. Cihazın tasarımında öne çıkan belli başlı özellikler var. Birincisi renk, çünkü “Gün Işıltısı” isimli modeli renk değiştirebilen arka cama sahip. V23 5G serisinin “Gün Işıltısı” renginde bulunan renk değiştiren yüzey malzemesi; ultraviyole ışığa maruz bırakıldığında moleküler yapısındaki kimyasal değişikliğin ardından yavaş yavaş rengini değiştiriyor. Güneş ışığının altında yaklaşık 30 saniye geçtikten sonra bu altın rengi, mavi-yeşil degrade görünüme geçiyor. Birkaç dakika rengini muhafaza ettikten sonra yavaşça orijinal görüntüsüne dönüyor. Bu özellik Türkiye’de satışı gerçekleşen telefonlar arasında bir ilk.

vivo V23 5G, 90 Hz yenileme hızıyla modern bir Android cihaz için ortalama boyut olan 6.44 inç ekrana sahip. 409 ppi ile ortalamanın üstünde bir piksel yoğunluğu değeri var, keskinlik ve netlik tatmin edici derecede. 90 Hz yenilemenin en büyük etkisini kullanıcı ara yüzündeki gezintide, video izlerken, internette sörf yaparken sayfayı yukarı aşağı kaydırdığınızda veya mobil oyun oynarken görebilirsiniz.

Her senaryo için çift lensli ön kamera

vivo V23 5G’deki kamera kurulumunu epey seveceksiniz. Neden derseniz telefonun ön tarafında iki adet selfie kamerası var ve ön kamera sistemi ile grup selfie fotoğraflarındaki herkesi kareye sığdırma problemine de kalıcı çözüm bulunmuş. Türkiye’de ilk olan 50 MP ana ve 105 dereceye kadar geniş açılar çeken 8MP ultra geniş lens ile ön kamera performansı çok iyi sonuçlar doğuruyor. Ana kamera, bir selfie kamerası için alışılmadık derecede büyük olan f/2.0 diyafram açıklığına sahip olduğundan ayrıntılı ve net çekimler de yapabiliyor. Bunların yanı sıra ön selfie deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmak için çift tonlu selfie ışıkları da ön çerçeveye yerleştirilmiş. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile harika selfie’lere imkân sağlıyor. Çift Tonlu Spot Işığı, profesyonel bir fotoğrafçının ışık asistanı gibi özenle çalışıyor, özelleştirilebilir JNV sensörü rengin derecesini soğuktan sıcağa doğru manzara ile eşleştiriyor ve portrenizin her kısmının parlak ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Bu sayede kendinize has tüm özelliklerinizin korunduğu, her detayı içeren ve renklerin muhteşem bir dengede olduğu selfie’lerle en iyi halinizi yakalayabiliyorsunuz. Sonuçlar oldukça parlak ve vurucu. Selfie ve özellikle ön kamera performansı ile segmentinin en iyi modellerinden biri. İlk olma özelliğine sahip ön kameradaki ultra geniş açılı lensle grup halinde selfie’ler çekerken herkesi kareyi sığdırmanıza yardımcı oluyor.

AI HD Portre modu ve ön kamera için yepyeni “Doğal Portre” modu ile V23 5G, kullanıcıların daha fazla yüz ayrıntısı yakalamasına ve “doku geliştirme”, “olağanüstü netlik” ve "doğallık" özellikleri sayesinde doğal yanlarını ifade etmelerine olanak tanıyor.

Telefonun ön kadar arka kameraları da oldukça güçlü. V23 5G’nin arkasında 64MP ana, 8 MP geniş açı ve 2 MP makro kamera yer alıyor. 64MP ana arka kamera, iyi bir ışık hassasiyetine sahip olmasını sağlayan f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde sunuluyor. Ana kameraya eşlik eden 120 derecelik görüş alanına sahip 8MP süper geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile fotoğraf yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Bu gelişmiş kamera seti, geniş doğal manzaralardan her zaman görünmeyen oldukça küçük detaylara kadar her çeşit çekimi yapabilmenize fırsat tanıyor.

Ana kamera doğal şartlarda parlak, renk canlılığı yüksek fotoğraflar çekebiliyor. Gece modu aşırı karanlık ortamlarda parlak ışıkları doğru şekilde ortaya çıkarmayı başarıyor.

Video tarafında vivo V23 5G, saniyede 30 kare hızına kadar 4K video kaydı yapabiliyor. Görüntü sabitleme ile durağan videolar çekebilirsiniz. Hatta ultra sabitleme moduyla bunu bir adım daha ileri taşıyabilirsiniz. V23 5G ön kamera performansı ve özellikleri ile vlog çekimlerinizde de sizi yalnız bırakmıyor.

Güç ve şıklık her zaman elinizin altında

MediaTek'in Dimensity 920 yonga seti tarafından desteklenen vivo V23 5G, bu sayede önceki nesle kıyasla tek çekirdekli kıyaslama puanında yüzde 19 artış elde etti. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Şunu da dipnot olarak belirtelim 12 GB RAM’e ek, 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisiyle ihtiyaç halinde toplamda 12 + 4 GB RAM gücünde çalışan bir önbellek performansı ile rakiplerine karşı performans konusunda öne geçmek için yarışıyor.

Genel anlamda buradaki donanım paketi, günlük işler için fazlasıyla yeterli. Oyunların açılış hızı ve sunduğu performanstan da memnun kalacaksınız.

Hatta şirket burada oyun deneyiminizi daha da zenginleştirmek için kendi geliştirdiği Funtouch OS’ye özel “Ultra Oyun Modu” adlı özel bir araç sunuyor. Oyun performansınızı artırmanın yanı sıra bu araçla oyun oynarken ekran görüntüsü almaktan web kamerasını kullanarak oyun yayını yapmaya oyun içi sesinizi özelleştirip değiştirmekten CPU kontrol takip ekranına kadar farklı seçenekleriniz var. Hazır yazılım demişken V23 5G’nin Android 12 ve kendi ara yüzü Funtouch OS 12 ile çalıştığını da belirtelim.

vivo V23 5G ve wi-fi 6 teknolojileri de destekliyor. Wi-fi 6 sayesinde geniş kapsama alanına sahip olunurken 5G ile de yüksek hızlı internet hizmeti sunulacak. 5G şu an ülkemizde aktif değil ama geleceğe yönelik olması oldukça güzel bir adım olmuş.

Akıllı telefonlarda en önemli konulardan biri de pildir. Buraya dahil edilen 4200mAh pil, güç açısından verimli yonga setiyle birleştiğinde tipik kullanımda bir gün boyunca rahatlıkla ayakta kalabiliyor. Telefonu daha az sıklıkta kullananlar duruma göre iki günlük pil ömrü de görebilir. 44W kablolu şarj, telefonu yarım saat içinde %0’dan %68 oranında dolduracak kadar hızlı. Bu da telefonu günün sonuna kadar götürmek için yeterli.

Sağlam, çok yönlü ve özel bir cihaz arayanlara

vivo V23 5G, sunduklarıyla orta-üst segment içerisinde amiral gemisi modellerde bulunan özellikleriyle birçok kullanıcının ihtiyaçlarını rahatlıkla görebilecek bir cihaz. Günümüzün orta-üst sınıf pazarı için de gelişmiş özellikleri ve sahip olduğu ilkler ile farklılaşıyor. Eğer siz de sağlam, çok yönlü ve dahası özel cihaz arıyorsanız vivo V23 5G modeline göz atmalısınız.

