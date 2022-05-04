°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.620.22USD14.830.23ALTIN891.890.21
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiTwitter'da yeni dönem! Artık ücretli olacak, Elon Musk açıkladı
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Twitter'da yeni dönem! Artık ücretli olacak, Elon Musk açıkladı
    ABONE OL

    Twitter'da yeni dönem! Artık ücretli olacak, Elon Musk açıkladı

    Dünyanın en zengin insanı Ellon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın bazı kullancılar için ücretli olmasını önerdi. İş insanları ve hükümet çalışanlarının sosyal medya platformunda kalmaları için cüzi bir ücret ödemeleri gerekeceğini söyledi.

    04.05.2022 - 11:20 |
    Twitter'da yeni dönem! Artık ücretli olacak, Elon Musk açıkladı

    Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi.

    Elon Musk, Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı. Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.

    Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.

    Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.

    Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor.

    Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra Musk, platformun kendi deyişiyle "niş" hale gelmesi için geliştirmeler yapmak istediğini söylemişti.

    Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

    Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" ifadelerini kullanmıştı.

    Musk, platformdan "trol" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylüyor.

    Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı.

    Ancak siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların resmi beyanlarda bulunmak için Twitter'ı kullandığı düşünülürse en azından haber dünyası açısından halen önemli bir kamusal alan olarak görülüyor.

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor! Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

    Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor! Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

    Konya Ovası'nda önemli gelişme, 45 metre derinliklere gerilemişti! 'Hazine bulduk'

    Konya Ovası'nda önemli gelişme, 45 metre derinliklere gerilemişti! 'Hazine bulduk'

    Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

    Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konya Ovası'nda önemli gelişme, 45 metre derinliklere gerilemişti! 'Hazine bulduk'

    Konya Ovası'nda önemli gelişme, 45 metre derinliklere gerilemişti! 'Hazine bulduk'

    Sıradaki Haber
    Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

    Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

    Sıradaki Haber
    Dolar ne kadar oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar kaç TL? FED faiz kararı doları nasıl etkiler?

    Dolar ne kadar oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar kaç TL? FED faiz kararı doları nasıl etkiler?

    Sıradaki Haber
    SGK'dan toplu para ödemesi! Asgari ücretliye 12 bin 454 lira...

    SGK'dan toplu para ödemesi! Asgari ücretliye 12 bin 454 lira...

    Sıradaki Haber