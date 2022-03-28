Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor 28 MART 2022, Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu nedir, neden açılmıyor?
Türkiye'deki kullanıcılar Twitter'a girmekte sorun yaşayınca, “Twitter çöktü mü, neden girilmiyor?” sorusuna yanıt arıyor. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter'da küresel bir sorun olduğu ifade ediliyor.
28.03.2022 - 16:00 |
Twitter kullanıcıları 28 Mart öğlen saatleri itibarıyla Twitter'a göremiyor. Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları Twitter'da erişim sorunu yaşandığını dile getirirken, "Twitter çöktü mü" ve "Twitter'a neden girilmiyor" sorularına yanır arıyor.
Twitter çöktü mü, Twitter'a neden girilmiyor?
Twitter'a kullanıcılar giriş yapamıyor. Twitter'ın sayfalarında gezinmek isteyen kullanıcıların da ekranlarının görüntülenmediğini fak etti.
Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor. Twitter'a erişim sorununun küresel çapta yaşandığı bildirilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.