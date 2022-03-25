TÃ¼rkiye'yi ABD'de temsil eden TÃ¼rk robotik takÄ±mÄ± Golden Horn Robotics, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n tarifeli seferiyle dÃ¼n 18.20'de Ä°stanbul geldi. Teknoloji temelli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan farklÄ± okullardan 18 lise Ã¶ÄŸrencisinden oluÅŸan robotik takÄ±mÄ± Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda aileleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. DemirÃ¶ren Medya'nÄ±n sponsor olarak destek verdiÄŸi Golden Horn Robotics takÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¶neticileri ve Ã¶ÄŸrencileri, 6 Ã¼lkeden 42 takÄ±mÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da elde edilen bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±yÄ± anlattÄ±.

TakÄ±m mentoru GÃ¼lsÃ¼m YaÅŸar, dÃ¼nyanÄ±n en deÄŸerli yarÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri olan First Robotics Competition'da, 'Engineering Inspiration Award' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok gururlu ve mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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"NASA'NIN SPONSOR OLDUÄžU Ä°LK TÃœRK TAKIMIYIZ"

Ã–dÃ¼lÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerin mÃ¼hendislik deneyimlerini ve ilham veren mÃ¼hendisliÄŸi en iyi ÅŸekilde yayma Ã¶dÃ¼lÃ¼ olarak da deÄŸerlendirilebileceÄŸini aktaran YaÅŸar, "Amerika'da kazanan ve aynÄ± zamanda NASA'nÄ±n da sponsor olduÄŸu ilk TÃ¼rk takÄ±mÄ± olduk. Lise seviyesindeki Ã¶ÄŸrencilerle uzun sÃ¼reÃ§li bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi yaÅŸÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n mÃ¼hendislik disiplinleri; mekanik, mekatronik, elektrik, elektronik, yazÄ±lÄ±m, tasarÄ±m, modelleme, iÅŸ planÄ±, proje geliÅŸtirme gibi birÃ§ok alanda Ã¶ÄŸrenciler eÄŸitim alÄ±yorlar. Bu eÄŸitimin sonunda da hem dezavantajlÄ± gruplarla projeler geliÅŸtirmiÅŸ oluyorlar hem de o yÄ±lÄ±n temasÄ±na uygun bir robot geliÅŸtirmek zorundalar. En iyisini yapabilen bir robot geliÅŸtirmek tabii ki Ã§ok Ã¶nemli. AynÄ± zamanda insanlÄ±k yararÄ±na yapabilecekleri Ã§ok fazla ÅŸey oluyor. O anlamda da Ã§ocuklara farklÄ± bir deÄŸer katÄ±yor. Bu Ã¶dÃ¼l sayesinde 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±na gitmeye hak kazandÄ±k. Bu gerÃ§ekten Ã§ok deÄŸerli. Ã–ÄŸrencilerimize bundan sonraki sÃ¼reÃ§te hÄ±zlÄ±ca kendimizi yenileyerek hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayacaÄŸÄ±z."

GÃ¼lsÃ¼m YaÅŸar, Golden Horn Robotics takÄ±mÄ±na sponsorluk desteÄŸi veren DemirÃ¶ren Medya grubuna da teÅŸekkÃ¼r ederek, "Sayenizde sesimizi duyurma ÅŸansÄ± elde ettik" diye konuÅŸtu.

"Ã‡OK GURURLU VE MUTLUYUZ"

Golden Horn Robotics TakÄ±mÄ±'nÄ±n kaptanÄ± Zeynep Ada ÅžengÃ¼n de Ã§ok Ã¶nemli bir yarÄ±ÅŸmada TÃ¼rkiye'yi temsil ettiklerini belirterek, "Orada yaÅŸanabilecek her duyguyu yaÅŸadÄ±k diyebiliriz. Mutlu olduk, mutluluktan aÄŸladÄ±k. Ãœmidimizin kesildiÄŸi noktada bizi Ã§ok iyi bir noktaya taÅŸÄ±yan bir Ã¶dÃ¼l aldÄ±k. Houston Worldship ÅžampiyonasÄ±na gitmeye hak kazandÄ±k. NASA'dan sponsorluk alarak gitmeye hak kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in de Ã§ok gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandÄ±. HaydarpaÅŸa Lisesi 10. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olan Mert DÃ¼zer ise "YarÄ±ÅŸma bizim iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± geÃ§ti. YarÄ±ÅŸmanÄ±n sonuna kadar umudumuzu kaybetmeden rekabet ettik. Ãœlkemize bir Ã¶dÃ¼lle dÃ¶nmeyi baÅŸardÄ±k. Ã‡ok prestijli bir Ã¶dÃ¼l. Hedefimiz Houston'daki yarÄ±ÅŸmada Ã¼lkemizi baÅŸarÄ±yla temsil etmek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TakÄ±mda yer alan Derin ve Nehir Kasap kardeÅŸler ise bÃ¼yÃ¼k bir gurur yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Nehir Kasap, "Bu sÃ¼rece kadar elimizden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±k. Sonuna kadar da bunu hak ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YarÄ±ÅŸma sÃ¼recinde birkaÃ§ problemle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ancak bu yarÄ±ÅŸmanÄ±n bize Ã¶ÄŸrettiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k ÅŸey, ani sorunlarÄ± Ã§Ã¶zme kabiliyeti oldu" dedi.

DÃœNYANIN EN Ä°YÄ° TAKIMLARIYLA HOUSTON'DA YARIÅžACAKLAR

'First Robotics Competition'da en deÄŸerli Ã¶dÃ¼ller arasÄ±nda olan 'Engineering Inspiration Award' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan baÅŸarÄ±lÄ± robotik takÄ±mÄ±, 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da dÃ¼zenlenecek ve dÃ¼nyanÄ±n en iyi robotik takÄ±mlarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± 'First ChampionChip'de TÃ¼rkiye'yi temsil edecek.Â