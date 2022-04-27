Truth Social nedir? Truth Social kimin? Truth Social, Twitter’ı geride bıraktı mı?

Twitter'ı satın alan Elon Musk, Truth Social paylaşımı ile gündemde. Elon Musk Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Truth Social’ın, Twitter’ı geride bıraktığını duyurdu. Elon Musk’un şaşırtan paylaşımının ardından Truth Social merak konusu oldu. Peki, Truth Social nedir? Truth Social kimin? Truth Social sahibi kim? Truth Social nasıl indirilir? İşte detaylar…

44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alan Elon Musk’un yaptığı Truth Social paylaşımı gündemde. Twitter'ı satın almasının üzerinden henüz 48 saat bile geçmeden, Elon Musk ile Truth Social’ın, Twitter’ı geride bıraktığını duyurdu.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

TRUTH SOCİAL NEDİR, SAHİBİ KİM?

Truth Social, Trump Media & Technology Group tarafından oluşturulan bir sosyal medya platformudur. 21 Şubat 2022'de yayımlanmıştır.

2021 yılının Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak engellemişti. Trump’ın seçmenlerini protesto için toplanmaya davet etmesi ve sonrasında bu protestoların kongre binası baskınına dönüşmesi sebep olarak gösterilmişti. Sadece Twitter değil, Facebook’tan Snapchat’e kadar tüm platformlar eski ABD Başkanı Trump’a karşı yasaklar uygulamaya başlayınca, Trump da, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıklamıştı. Trump aradan geçen 1 yıla yakın sürenin ardından Truth Social ile karşımıza çıktı. Henüz ABD’de kullanılmakta olan ve sadece iOS sürümü bulunan uygulama, 500 bin civarındaki kullanıcı sayısı ile beklentilerin altında kalmıştı. Daha özgür bir platform çağrısı ile Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Musk, Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile Truth Social’ın, Twitter’ı geride bıraktığını duyurdu.

TRUTH SOCİAL NASIL İNDİRİLİR?

Truth Social, Twitter'a benzeyen bir uygulama. Ancak Android telefonlarda kullanılamıyor, internet tarayıcılarda açılmıyor ve ABD dışından birçok yerden indirilemiyor. Uygulama 21 Şubat'ta iPhone'ların uygulama indirmek için kullandığı App Store'a yüklendiğinde, en çok indirilen uygulamalardan olmuştu, ancak yükleyen birçok kişi uygulamayı kullanamıyor.

Uygulamayı kullanabilmeyi bekleyenler ise görüşlerini Twitter'da paylaşıyor. Bir Twitter kullanıcısı "Birkaç hafta önce kayıt oldum ve hâlâ bekleme listesindeyim" yazarken, bir diğeri "Ben bekleme listesini aşıp uygulamaya girene kadar Trump yeniden başkan seçilir" diye espri yapıyor.