Reddit R Place nedir? Reddit place son hali nasıl, ne zaman bitecek?

Reddit Place adlı piksel boyama etkinliği, Türkiye’de yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar tarafından piksellerle boyanan Türk bayrağına zarar gelmemesi için yüzbinlerce kişi ekran başında nöbet tuttu. Peki, Reddit Place nedir? Reddit Place ne zaman bitecek, son hali nasıl?

REDDİT R PLACE NEDİR?

Reddit’te başlatılan uygulama, kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle işliyor. Binlerce kişi tarafından alana yerleştirilen farklı renklerdeki pikseller bir araya geldiğinde bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.

REDDİT PLACE SON HALİ

Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurdu ve İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından olan Reddit Place'a damgasını vurdu.

R place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel yerleştirdiği çevrimiçi bir alan. Alanda herhangi bir figür oluşturabilmek için binlerce kişinin katılımı gerekiyor.

Türk katılımcılar tabloda çok titiz bir şekilde çalışarak iş birliği yaptı. Türk Twitch yayıncıları izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösterdi. Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabildi. Bu sabaha karşı sona eren etkinlikte ortaya çıkan tabloda, Türk Bayrağı, Atatürk portresi, İstanbul silüeti, Barış Manço, Anıtkabir ve TB-2 Bayraktar son ana kadar yerini korudu.

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’da sona erecek. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor.

REDDİT PLACE NE ZAMAN BİTECEK?

28 Mart 2022'de Reddit, 1 Nisan 2022'den itibaren Place'in yeniden başlatıldığını duyurdu. Şu anda devam ediyor ve dört gün sürmesi planlanıyor.