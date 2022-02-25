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    Bilim ve TeknolojiOrmancılıkta yapay zekanın kullanımına yönelik iki önemli bildi
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    Ormancılıkta yapay zekanın kullanımına yönelik iki önemli bildi

    Çankırı Karatekin Üniversitesi, “3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu”na, ormanlarda yapay zekanın kullanımına yönelik iki bildiriyle katkı sağladı.

    25.02.2022 - 12:01 | | İHA
    Ormancılıkta yapay zekanın kullanımına yönelik iki önemli bildi

    Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Orman Fakültesi öğretim üyeleri, Kastamonu Üniversitesi’nin Mindanao Eyalet Üniversitesi, Bogor Tarım Üniversitesi ve Güneydoğu Asya Bölgesel Tropikal Biyoloji Merkezi ile birlikte düzenlemiş olduğu “3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu”na iki bildiriyle katılım sağladı. Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı öğretim görevlileri Prof. Dr. İlker Ercanlı, Dr. Öğr. Üyesi Muammer Şenyurt ve Arş. Gör. Dr. Ferhat Bolat tarafından sunulan “A Major Challenge To Machine Learning Models: Compatible Predictions With Biological Realism In Forestry: A Case Study of Individual Tree Volume” ve “Hyper-Parameterized Deep Learning Algorithms as a Solution To the Overfitting Problem in Artificial Intelligence Predictions: A Case Study of Dominant Heights” adlı bildirilerde, ormancılıkta yapay zekanın kullanımına ilişkin son gelişmelere yer verildi.

    Ayrıca, “Covid-19 Pandemi Sonrası Dönemde Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Ekosisteme Doğru Çevre ve Orman Koruma” temalı sempozyumda, Prof. Dr. İlker Ercanlı oturum başkanı olarak da görev aldı.

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