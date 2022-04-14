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    Bilim ve TeknolojiNeptün füzesi kimin, kime ait? Neptün füzesi nedir ve özellikleri nelerdir?
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    Neptün füzesi kimin, kime ait? Neptün füzesi nedir ve özellikleri nelerdir?

    Ukrayna, Rusya Donanması’na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı. Söz konusu gelişmenin ardından “Neptün füzesi kimin, kime ait? Neptün füzesi nedir ve özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya başladı.

    14.04.2022 - 11:37 |
    Neptün füzesi kimin, kime ait? Neptün füzesi nedir ve özellikleri nelerdir?

    24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich'ten geldi ve açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

    Neptün füzesi nedir, özellikleri nelerdir?

    280 kilometrelik bir menzile sahip olan Neptün füzesi, saatte 900 kilometre saatlik bir hıza sahiptir. Aynı anda 24 füze fırlatabilme kapasitesine sahip olan rampalar, kısa süre içerisinde 144 füze fırlatma özelliğine sahiptir.

    Neptün füze sistemi, bağımsız olarak hareket eden kruvazörler, muhripler, fırkateynler, korvetler, tank ve personel çıkarma gemileri ve nakliye gemilerine karşı savunma faaliyeti icra etmek için tasarlanmış, gemisavar füzeye sahip kara tabanlı bir seyir füzesi sistemidir. Sistem, olumsuz hava koşullarında, radyo-kontrast (Xray ışınlarını geçirmeyen) hedeflere karşı, savunma ateşinin yetersiz kaldığı veya düşmanın radyo-elektronik karıştırma yaptığı durumlarda da faaliyet gösterebiliyor.

    Bir Neptün bataryası, 24 adet R-360 gemisavar füzesi ile 6 adet USPU-360 platformunu içeriyor. RK-360MT “Neptün” sistemi; seyyar komuta merkezi (RKP-360), fırlatma aracı (USPU-360), füze taşıyıcı araç (TM-360) ve güç aracından (TZM-360) oluşmaktadır. R-360 füzesi 870 kg ağırlığında olup, harp başlığının ağırlığı ise 150 kg’dır. Füzenin menzili 280 km’ye kadar çıkarken ve hızı yaklaşık 900 km/saattir. Yüzeyden 3 ila 10 metre yükseklikte uçabilir. Bir rampa aynı anda 24 füzeye kadar fırlatabilir; böylece 6 rampanın tam bir salvosunda 3-5 saniyelik bir süre içinde 144 füze fırlatılabilir.

    Neptün füzesi nedir ve özellikleri nelerdir?

    Ukrayna, “KB Luch” tarafından üretilen kıyı konuşlu gemisavar seyir füzeleri RK-360MT’lerin yani “Neptün” sisteminin tedariki için Endonezya Cumhuriyeti ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Endonezya ile ihracatı için mutabık kalınırken Ukrayna ordusu da ilk Neptün gemisavar füze sistemlerini 2021 yılı içerisinde teslim aldı.

     

     

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