Hipersonik füze nedir? Kinjal (hançer) hipersonik füzesinin özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mikolayiv bölgesinde bir yakıt tankını Kinjal hipersonik füzesiyle vurduğunu duyurdu. Bakanlık, Kırım hava sahası kullanılarak ateşlenen Kinjal modeli hipersonik füzenin Ukrayna askeri güçlerine ait Mikolayiv bölgesindeki bir yakıt deposunu hedef aldığını bildirerek, söz konusu yakıt deposundan Ukrayna askeri güçlerinin ülkenin güneyindeki askeri araçlarının büyük bölümünün yakıt ihtiyacını karşıladığını iddia etti. İşte Kinjal (hançer) hipersonik füze hakkında merak edilenler…

Hipersonik füze nedir, özellikleri nelerdir?

Hipersonik terimi ilk olarak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Hsue-shen Tsien adında bir aerodinamik mühendisi tarafından 1946 senesinde kullanılmış ve bu tarihten itibaren literatüre girmiştir (Lele, 2019: 48). Kelime anlamı itibariyle “hipersonik”, herhangi bir objenin sesten beş kat daha hızlı hareket edebildiğini gösteren Mach 5 limitinin aşılması durumunu tanımlamaktadır.

Hız ve yüksek manevra yeteneği gibi özellikleriyle hipersonik füzeler, devletler arasındaki askerî güç dengesini önemli şekilde etkileyebilecek silahlardır. Savunma ve güvenlik eksenli olarak öngörülemezlik riskini arttırmalarından dolayı hipersonik füzelerin stratejik sonuçlar doğurması azımsanmaması gereken bir ihtimaldir.

Hipersonik füzelerin, subsonik ve süpersonik füzelerden çok daha yüksek hıza ve etkiye ulaşması beklenmektedir. Ağır savunma araçlarını, kolaylıkla yok edebilecek güce sahip olması beklenilen hipersonik füzeler, yüksek caydırma yeteneğine sahip füzelerdir.