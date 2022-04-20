Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter ard arda sıralanması olarak tanımlanan gezegensel hizlanma olayı yaşanacak. Gökyüzü meraklıları nadir gökyüzü olayını Kuzey Yarımküre'den izleyebilecek. Gezegen sıralamasına bu sefer ay da eşlik edecek. Peki, Gezegen hizalanması ne zaman? Gezegensel hizalanma ne demek? Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter ne zaman hizalanacak? İşte detaylar…

GEZEGEN HİZALANMASI NE ZAMAN?

Kuzey Yarımküre'den izlenebilecek gezegensel hizalanmada Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter tam bir hizada sıralanacak. Hizalanma 17 Nisan civarında oluşmaya başladı, ancak en fazla yarın sabah saatlerinde görülebilir olacak. Gezegen sıralamasına 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ay da eşlik edecek.

GEZEGENSEL HİZALANMA SAAT KAÇTA?

Şafak öncesi gökyüzünde Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter`in mükemmel bir hizada sıralanması izlenebilecek. Nadir yaşanan bu gökyüzü olayı ufkun hemen üzerinde sabah 5 ile sabah 6 arasında gerçekleşecek. Ay Cumartesi günü sıraya katılacak, Merkür ise 24 Haziran'da katılacak.

GEZEGEN HİZALANMASI NASIL İZLENİR?

Gezegensel hizalanma Dünya'dan bakış açısına göre gelişiyor. Hizalanmanın görülebilmesi için şafak vaktinden önce gökyüzünü izlemek gerekecek. Çıplak gözle Mars ve Satürn'ü görmekte zorlanılabileceği bu iki gezegeni net bir şekilde görebilmek için dürbün kulanılabileceği belirtiliyor. Ufukta, görüş koşullarının iyi olması koşuluyla, Jüpiter`in ufka yakınlığıyla göksel sırada hizalanmış dört gezegen de seçilebilecek.

GEZEGENLER EN SON NE ZAMAN AYNI HİZAYA GELECEK?

24 Haziran`da, Güneş Sistemi`nin diğer tüm gezegenleri (Merkür , Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs) daha büyük bir gezegensel hizalamada bir araya gelecekler, ancak bunu izlemek dürbün veya teleskopla mümkün olacak.

2005’TEN BU YANA ÜÇ KEZ MEYDANA GELDİ!

İnsan gözüyle görülebilen bunun gibi büyük gezegensel hizalanmalar çok nadir ve 2005`ten beri sadece üç kez meydana geldi.