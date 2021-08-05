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    Bilim ve TeknolojiForza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir?
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    Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir?

    Forza Horizon 4 oyunu, piyasada bulunan diğer yarış oyunlarına göre daha üst model bilgisayarlar için uygun bir yarış oyunu olarak göze çarpıyor. Pek çok oyun tutkunu da Forza Horizon 4 oyununun sistem gereksinimlerini merak ediyor. Peki, Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 kaç gb, bilgisayarım açar mı? İşte ? Forza Horizon 4 ile ilgili merak edilenler…

    05.08.2021 - 13:56 |
    Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir?

    Başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülke sokaklarında eşsiz sürüş deneyimi yaşamamızı sağlayan oyunların başında Forza Horizon 4 gelmektedir. Forza Horizon 4 oyunu, piyasada bulunan diğer yarış oyunlarına göre daha üst model bilgisayarlar için uygun bir yarış oyunu olarak göze çarpıyor. Oyunu sorunsuz oynayabilmek için minimum 8 GB RAM’e sahip bilgisayarlar olması gerekmektedir.

    FORZA HORİZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

    İlk olarak 2018 yılında piyasada yer alan Forza Horizon 4 Playground Games tarafından sürülmüştür. Oyunun dağıtımı ve yayınlanması ise Microsoft Studios aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Diğer serilerine oranla başta grafik ve kalite anlamında Forza Horizon 4 serisi daha çok tercih edilmiş ve başarısını ortaya koymuştur. Oyunu oynamak ve bilgisayarına indirmek isteyen kişiler, sistem gereksinimlerini merak ediyor. Forza Horizon 4 için minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

    - Intel i3-4170 @ 3.7 GHz veya Intel i5 750 @2.67 GHz İşlemci

    - 8 GB RAM Bellek

    - Directx 12 sürüm

    - NVidia 650TI veya AMD R7 250x ekran kartı

    - 80 GB ve üzeri kullanılabilir alan

    Forza Horizon 4 için önerilen sistem gereksinimleri:

    - Intel i7- 3820 @ 3.6 GHz İşlemci

    - 12 GB RAM Bellek

    - Directx 12 sürüm

    - NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3 GB ya da AMD R9 290x - AMD RX 470 ekran kartı

    - 100 GB ve üzeri kullanılabilir alan

    FORZA HORİZON 4 KAÇ GB?

    Çevre süslemeleri ve oldukça geniş harita kaplamaları ile birlikte son model oyunların başında gelen Forza Horizon 4 oyunu, aynı zamanda en yüksek cihazlı bilgisayarlarda çalışan oyunların başında geliyor. Forza Horizon 4 oyununu denemek isteyen kişiler, bilgisayarda ne kadar yer kapladığını merak ediyor. Forza Horizon 4 bilgisayarda yaklaşık 80 GB yer kaplamaktadır. Bu oran oyunda yapılan yenilik ve güncellemeler sonrası değişiklik göstermektedir.

    BİLGİSAYARIM AÇAR MI?

    Bilgisayarınızın Forza Horizon 4 oyununu açabilmesi için en az 8 GB RAM sistemine sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda oyunu sorunsuz olarak oynayabilmek için iyi bir ekran kartına sahip olmanız zorunludur. Yukarıda bahsedilen minimum sistemli cihazlara bilgisayarınız sahipse oyunu açabilirsiniz.

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