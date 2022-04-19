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    Bilim ve TeknolojiBilgievleri, TEKNOFEST'te yarışacak
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    Bilgievleri, TEKNOFEST'te yarışacak

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e 4 projeyle katılacak.

    19.04.2022 - 16:13 | | İHA
    Bilgievleri, TEKNOFEST'te yarışacak

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl Samsun’da yapılacak. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı.

    Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgievleri bu yıl ilk kez TEKNOFEST’e katılacak.

    Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan TEKNOFEST için Bilgievleri bu yıl 4 takım oluşturdu. Bilgievinde robotik kodlama eğitimi alan ve ulusal yarışmalara katılan öğrencilerin yer aldığı Emirler Takımı (ilkokul), Uzmanlar Takımı (ilkokul) ve Futbol Yıldızları Takımı (ilkokul/ortaokul) insanlık yararına teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde, Kılavuz Takımı (ortaokul) ise akıllı ulaşım kategorisinde boy gösterecek.

    Bu çerçevede, Bilgievleri'nde robotik kodlama eğitimleri sonucunda öğrencilerle karar verilen fikirler projeye çevrildi.

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