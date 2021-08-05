Apex Legends sistem gereksinimleri nelerdir?

Hayatta kalma ve stratejik çatışmaların yaşandığı ve en yeni oyunlardan birisi olan Apex Legends oyunu ilk olarak 2019 yılında piyasaya çıkmıştır. Yayınlanmaya başlamasının ardından pek çok rakip oyunu geride bırakan Apex Legends oyunu yüksek grafikli oyun olmakta ve üstün bilgisayar sistemlerinde çalışmaktadır. Bunun için sistem gereksinimleri oyuncular tarafından ciddi şekilde merak edilmektedir.

APEX LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Piyasaya çıktığı günden bu yana PUBG gibi hayatta kalma oyunlarına rakip olmayı başaran Apex Legends aynı zamanda ücretsiz oyun olması sebebi ile oldukça beğenilmiştir. Genel olarak hızlı oynanış stili ve aksiyon dolu bölümleri sayesinde online oynanışı oyuncuları cezbetmiştir. Apex Legends aynı zamanda Steam üzerinde en çok zorlanan oyun ödülünü almıştır. Apex Legends oyununu indirmek isteyen kişiler sistem gereksinimlerini merak ediyor. Apex Legends için en düşük sistem gereksinimleri şunlardır:

- 6 GB RAM Bellek

- AMD Radeon HD 7730 veya NVIDIA GeForce GT 640 Ekran kartı

- AMD FX 4350 veya Intel Core i3 6300 İşlemci

- Directx 11 sürüm

- 56 GB kullanılabilir boş alan

- 64 Bit işletim sistemi

Apex Legends için Önerilen sistem gereksinimleri:

- 8 GB RAM Bellek

- AMD Radeon R9 290 veya NVIDIA GeForce GTX 970 Ekran kartı

- Ryzen 5 CPU İşlemci

- Directx 11 sürüm

- 56 GB ve üzeri kullanılabilir boş alan

- 64 bit İşletim sistemi

APEX LEGENDS KAÇ GB?

PUBG veya Call of Duty oyunlarına göre daha hızlı ve akışı oynanış mekaniklerine sahip olan Apex Legends hayatta kalma oyunu, çıkış yaptığı tarihten itibaren büyük bir başarı yakalamıştır. Kısa süre içerisinde 1 milyon indirmeyi aşmayı başaran oyun için bilgisayarda kaç GB yer kapladığı sorusu büyük bir merak konusudur. Apex Legends oyunu bilgisayarda yaklaşık 21 GB kadar yer kaplamaktadır. Ancak bu oran yapılan yenilikler sonucunda artış gösterebilmektedir.

BİLGİSAYARIM AÇAR MI?

Apex Legends oyununu bilgisayarınızın açması ve sorunsuz oynayabilmeniz için en az 6 GB ve üzeri RAM belleğine sahip olmanız gerekmektedir. Öte yandan iyi bir ekran kartı oyunu akıcı oynamanız için oldukça önemli olmaktadır.