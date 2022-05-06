6 Mayıs meteor yağmuru! Meteor yağmuru nedir, nasıl oluşur, ne zaman 2022? Meteor yağmuru 6 Mayıs’ta nereye düşecek?

Nasa 2019 yılında Dünya'ya yaklaşmakta olan bir asteroid olduğunu duyurmuş, açıklamada bu gök taşının rotasında sapma olmazsa 2022'de Dünya'ya çarpacağını dile getirmişti. JF1 adı verilen gök taşının, Mısır'daki Keops Piramidi büyüklüğünde olduğunu da aktarmıştı. Büyük gün geldi, Dünya'ya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının son durumu merak ediliyor. Peki, Meteor yağmuru nedir, nasıl oluşur?

6 MAYIS METEOR YAĞMURU AÇIKLAMASI

6 Mayıs 2022'de Dünya'ya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.

Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

METEOR YAĞMURU 6 MAYIS’TA NEREYE DÜŞECEK?

Söz konusu asteroid'in Dünya'da hangi ülkeye ya da kente çarpacağına ilişkin bilgi verilmedi.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Eta Aquarid meteor yağmuruyla 50'ye kadar meteor görebileceğiz. 2022'de 5 ve 6 Mayıs arasında zirve yapacak meteor yağmuru şafaktan hemen önce meydana gelecek ve 27 Mayıs'a kadar görülebilecek.

METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya, güneşin çevresinde turunu yaparken bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.

Meteor yağmuru ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurudur. Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

Bağımsız,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan, dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.

Dünya yörüngesi üzerinde dolanırken, yolu üzerinde bulunan küçük (mikron büyüklüğünde) göktaşlarınına çarpışması ve bu göktaşlarının atmosferde sürtünmesi sonucunda yanmasıyla, meteor yağmurları oluşur. Bu küçük göktaşları gökyüzünde belirli bir noktadan yayılarak atmosfere girerler. Perseid meteor yağmuru da Swift - Tuttle kuyruklu yıldızın yörüngesi üzerine bıraktığı küçük toz parçalarının, yer atmosferi ile etkileşmesi sonucunda oluşur. Adını çıkış noktasının Perseus takımyıldızı doğrultusu ile çakışmasından alır.