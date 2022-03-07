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    Bilim ve Teknoloji10 bin kadına ‘Dijitalde Hayat Kolay’
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    10 bin kadına ‘Dijitalde Hayat Kolay’

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri alanında 10 bin kadına ulaşmayı hedefleyen Türk Telekom, projenin yeni döneminde kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeye ve ürünlerini çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek oluyor.Proje ile yeni dönemde daha fazla sayıda kadına ulaşılırken, eğitimlere katılan kadınlar arasından belirlenecek girişimcilere hibe desteği sunulacak.

    07.03.2022 - 11:33 |
    10 bin kadına ‘Dijitalde Hayat Kolay’

    İnternet okuryazarlığını artırma hedefi ile önce ‘İnternetle Hayat Kolay’ adıyla başlattığı ve 50 bin kişiyi çevrimiçi dünya ile tanıştıran Türk Telekom, ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ ismiyle devam ettiği proje ile iş kurmaya ve kurdukları işleri yaşatmaya çalışan yaklaşık 5 bin kadını dijital pazarlamanın sunduğu fırsatlarla tanıştırdı.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yaptığı açıklamada, projenin yeni dönemini ‘Dijitalde Hayat Kolay’ adıyla duyurulan ve Türk Telekom’un Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği iş birliğiyle sürdürdüğü proje sayesinde; dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri ile 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle; kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve ürettikleri ürünleri çevrimiçi kanallardan pazarlamalarına destek olmayı planlayan Türk Telekom, bu sayede kadınların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Proje ile yeni dönemde daha fazla sayıda kadına ulaşılırken, eğitimlere katılan kadınlar arasından belirlenecek girişimcilere hibe desteği sunulacak.

    10 bin kadına ‘Dijitalde Hayat Kolay’

    Şirketen CEO'su Ümit Önal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dört bir köşesini yeni teknolojilere kavuştururken en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu. ‘Dijitalde Hayat Kolay’ ismiyle sürdüreceğimiz projemiz ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri sunacağımız 10 bin kadına ulaşarak, onların dijital yetkinliklerini geliştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kadınlarımızın üreten ve ekonomimizin daha aktif oyuncuları haline gelmesi sürdürülebilir bir dünya hedefine de hizmet edecektir” dedi.

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