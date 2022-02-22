Happy twosday olarak ifade edilen 22.02.22 tarihi geldi. Palindrom günler merakla takip ediliyor. Washington Post’un haberine göre, ABD’de evlenmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Las Vegas’taki evlenme memurluğu, 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007’den sonra en fazla evliliğin gerçekleşeceği gün olmasını beklediğini açıkladı. South China Morning Post gazetesi, çift sayıların uğurlu kabul edildiği Çin takvimine göre bu tarihin de uğurlu kabul edildiğini bildiriyor. Peki, Palindrom ne demek, palindrom sayı nedir? 22.02.22 anlamı ne, astrolojik olarak 22 Şubat 2022’de ne olacak?

PALİNDROM NE DEMEK?

Palindrom kelimesi hem düz hem de tersten okunuşlarında bir değişme olmayan kelime ve cümlelere verilen ortak addır. Aynı şekilde yazılışları tersten de aynı olan rakam ve sayılar için de bu terim kullanılır.

PALİNDROM SAYI NEDİR?

Gün/ay/yıl sistemine göre 22/02/2022 tarihi de palindrom günler arasında yer alıyor.

22.02.22 ANLAMI NE, ASTROLOJİK OLARAK 22 ŞUBAT 2022’DE NE OLACAK?

Gezegenlerin kombinasyonu gereği, bugün şanslı bir gün. Üstüne üstlük Jüpiter ve Güneş oluşumu tüm burçlara yarar sağlayacak. Şansın ve bereketin kapımızı çaldığı günlerde 22.02.2022 tarihi herkese iyi gelecek. Çünkü bu tarih bizlere, dua ve niyetlere açık olduğunu gösteriyor. Akşam saat 19 ile 22 saatleri arası tam kavuşumda olacak. Dua, dilek, meditasyon için uygun zamanlar 02.02 saati değil, 19 ile 22 arasıdır.

Astrolog, numerolog ve ruhsal rehberlerin sosyal medya hesaplarında 22.02.2022 tarihiyle ilgili yaptığı yorumlar:

elifliastroloji

“22.02.2022 sayısına 2 olarak baktığımızda 2 sayısı işbirliğine dayalıdır, her zaman bir ilişkiye veya duruma barışı ve dengeyi getirmeyi amaçlar. 2 sayısı birleştirici ve sezgisel bir etkiye sahiptir. Bugün sezgilerinize güvenmenin tam zamanı. İlişkinizle ya da ortaklıklarınızla ilgili net kararlar alabilirsiniz. Eskilere veda edip yenilere kapı açma vakti geldi…”

officialmehmetaktürk

“22.02.2022 günün enerji sayısı 3. Kendimizi en güzel şekilde ifade etme, sanatsal yönümüzü ortaya koyma günü. Bu güzel enerjiye 22 sayısı da harika bir destek veriyor. Büyümenin, bolluk bereketin ve aydınlanmanın enerjisi 22 gününde başlayacak. Farkındalığımızı fark edebileceğimiz bu harika günde dileklerimizi, isteklerimizi bir yere yazarak mühürleyebiliriz…”

nefesterapisti

“Maddi ve manevi dönüşüm için çok güçlü etkiler barındıran saatlerden geçeceğiz. 22 Şubat gece 12’ye kadar süren yoğun enerji akışı düşüncelerimizi gerçeğe dönüştürmek üzere bizi destekleyecek açıları oluşturuyor. Değişime hazır olmak için öncelikle kendi içsel çocuğumuzu affederek ona yeni harika potansiyeller oluşturması için izin vermeliyiz. Bugün kendinize niyetler yazın ve yazdığınız niyetleri güvenle teslim edin. Mutlaka bir meditasyon yaparak kendi çocukluğumuzla buluşmak, kendimizi affetmek, hayalimizin gerçekleştiğini canlandırmak gibi alanlarla kendimizi bu gece de müthiş yaratımlar sağlayabiliriz.”