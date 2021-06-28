Oğlak burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Dikkat çekici olan oğlak burcu erkekleri genellikle hırslı bir yapıya da sahiptir. Bu sebeple istedikleri işlerde en başarılı olabilmek için çok çalışırlar. Çalışmayı çok seven oğlak burcu erkekleri için iyi bir mevki sahibi olmak ve para kazanmak çok önemlidir.

Oğlak Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Başak burcu

Boğa burcu

Yengeç burcu

Akrep burcu

Oğlak burcu erkekleri sorumluluk sahibi ve çalışkan olduklarından dolayı başak burçlarıyla çok iyi anlaşır. Çünkü başak burçları kendilerine verilen işi layığıyla yerine getirme konusunda oldukça ustadır ve oğlak burcu erkeğinin beklentisi tam olarak budur. Başak burçları başarı elde etmeyi sever ve oğlak burcunun hayatında güvenerek sorumluluk verebileceği tek karakterlerdir.

Oğlak burcu erkeğinin iyi anlaştığı diğer bir burç ise boğa burcudur. Çünkü oğlak burcunun kariyer basamakları için boğa burcunun maddiyata verdiği önem çok önemlidir. Ekonomik konuda zekalarına güvenen oğlakların hayatında boğa burcu çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü boğaların strateji planlamadan asla adım atmayacaklarını çok iyi bilir.

Yengeç burçlarının geleneksel tutumları, aile bağlarına bakış açısı ve iyi niyetli oluşu oğlak burcu erkeklerinin hayatlarında olmazsa olmazlarıdır. Bu sebeple bu ikilinin kafa yapıları çok iyi uyuşur. Bir birlerini sözler ile değil gözlerle çok iyi anlar ve anlatırlar.

Oğlak burcu erkeğinin bir diğer anlaştığı burç ise akrep burçlarıdır. Akrep burçlarının sezgileri ve hırsları oğlak burçlarının onlara olan güvenini yükseltir. Bu sebeple oğlak burcu erkeğinin hayatında her zaman bir akrep burcu olmalıdır.

Oğlak Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

İkizler burcu

Aslan burcu

Yay burcu

Oğlak burcu erkekleri çalışkan, sorumluluk sahibi ve disiplinli oluşlarıyla tanındıklarından dolayı ikizler, aslan ve yay burçlarıyla iyi anlaşamazlar.

Oğlak erkekleri disiplinli bir yaşayış tarzına sahiptir ve hayatı esnek yaşayan ikizler burcunu hiç anlayamaz ve sürekli çatışırlar.

Ağır başlı olan oğlak burçlarının kişiliklerine; gösteriş yapmayı, lüksü ve eğlence hayatını seven aslan burçları tamamıyla terstir.

Ayrıca oğlak burcu erkekleri, risk almayı seven ve eğlenceye düşkün maceraperest yay burçlarıyla da iyi anlaşamazlar. Çünkü oğlaklar için risk almak pek kolay değildir ve hayat şakaya gelmez

Oğlak Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Kolayca aşık olamayan oğlak burcu erkekleri çoğunlukla bir kere aşık olurlar ve aşık oldukları kadına ise büyük bir bağlılık duyarlar. Oldukça sadakatli olan oğlak burcu erkekleri günü birlik ilişkilerden uzak dururlar. Oğlak burcu erkeği kendine öz güveni olan ve zeki kadınlardan hoşlanır. Oğlak burcu erkeğinin dikkatini başarılı ve alımlı kadınlar çeker.