Merkür Retrosu Mayıs 2022! Merkür Retrosu ne zaman bitiyor, Merkür Retrosu etkileri nedir?

Merkür Retrosu 10 Mayıs’da ikizler burcunun 4 derecesinde başlayacak. Astrolojide iletişimi, elektronik eşya ve eğitimi temsil eden Merkür Retrosu nedir, Merkür Retrosu ne zaman bitiyor?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılının 2. Merkür Retrosu 10 Mayıs tarihinde ikizler burcunun 4 derecesinde başlayacak ve 4 Haziran 2022’de boğa burcunun 26 derecesinde bitecek.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.

Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.

MERKÜR RETROSU 2022 TARİHLERİ



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