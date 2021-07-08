Koç burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Oldukça çekici ve etkileyici bir özelliğe sahip olan koç burcu erkeği, fazlasıyla otoriterdir ve kendi isteklerinin gerçekleşmesi adına kararlı davranırlar. Aynı zamanda koç burcu erkeği cüretkardır ve elde etmek istediği kadını çok kolay bir şekilde etkileyebilir. Ancak bir koç burcu erkeği ile ilişki yürütmek pek kolay sayılmaz.

KOÇ BURCU ERKEĞİNİN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

- Boğa burcu

- İkizler burcu

- Kova burcu

- Aslan burcu

- Terazi burcu

Koç burcu erkeğinin anlaşabildiği burçlardan biri tanesi boğa burcudur. Bu burçların anlaşmasını özgüven sahibi olmak ve sorumluluk sahibi olmak gibi ortak özellikler kolaylaştırmaktadır. Boğa kadını ile koç erkeği arasında duygusal anlamında bir beraberlik yaşanacaksa iki burcun da son derece kıskanç olmasından dolayı problem yaşadıkları ilk konu kıskançlık olacaktır.

Koç erkeğinin anlaşabildiği bir diğer burç ise ikizler burcudur. İkizler ve koç beraberliği oldukça değerli hissettiren, heyecan verici ve uyumlu bir ilişki olacaktır.

Maceracı ve hareketli karakteriyle kova burcu da Koç ile benzer karakteristik özellikler gösterir ve iki burcun birbirleriyle uyumlu bir ilişki yaşamasını kolaylaştırır. Ancak gözü kara bu ikili için bir tarafın daha temkinli davranması önemli bir nokta olacaktır.

Birbirlerini tamamlamaları nedeniyle koç burcunun duygusal manada mutlu olabileceği diğer bir burç da aslan burcudur. Uyumlu karakterleriyle aslan ve koç hayattan zevk almayı bilirler.

Terazi burcu koç erkeğinin en iyi anlaştığı burçtur. Hatta romantik birliktelik anlamında koç ve terazi ikilisi mükemmel bir uyum yakalayabilir. Çünkü koç erkeği, terazi kadınının güzel hareketleri ve zarif havasından gözlerini alamazken terazi kadını da koç erkeğinin güçlü karakter özelliklerinden ve verdiği güvenden fazlasıyla etkilenir. Koç ve terazi uyumu son derece hoş bir ilişki meydana getirecektir.

KOÇ BURCU ERKEĞİNİN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

- Koç burcu

- Yengeç burcu

- Başak burcu

- Yay burcu

Koç burcu erkeğinin anlaşmakta zorlandığı burçlardan bir tanesi yine kendisi gibi olan koç burçlarıdır. İki tarafın da yönetmeyi seven ve inatçı karakterlerde olması sebebiyle birbirlerine uyum sağlamaları zor olacaktır.

Yengeç ve koç burçları arasındaki ilişki ise ilginç olabileceği kadar yıpratıcı olma potansiyeli de taşımaktadır. Alışkanlıklarına bağımlı olan, kırılgan ve alıngan yengeç burcunun ateşli ve hareketli koç burcuyla duygusal tatmin açısından mutlu olması mümkün olabileceği gibi uyum sağlaması biraz zor olacaktır.

Başak burcu ve koç burcu erkeği arasında olan karakter özellikleri farkı sebebiyle pozitif bir ilişki oluşması biraz zordur. Genel olarak koç ve başak arasında oluşan nötr hava sebebi ile arkadaşlık ilişkisi mümkün olsa da aktif koç burcu ve dingin başak burcu arasında duygusal ilişkiler sağlıklı olmayacaktır.

Yay ve koç burcu erkeği arasında oluşan beraberlik de romantizm manasında çok iyi olabilir ancak yay burcunun özgürlüğüne düşkün ve aşırı hareketli tavırları, koç burcunun yönetmeye çalışma ve baskın gelme karakteriyle çatışarak ilişkideki problemlerin temelini atacaktır.

KOÇ BURCU ERKEKLERİ NASIL KADINLARDAN HOŞLANIR?

Her şeyde estetik ve güzellik arayan koç burcu erkeği bu nedenle bakımlı ve güzel kadınlardan hoşlanır. Koç erkeği liderlik vasfına sahip olduğundan dolayı aşık olacağı kadının da öz güveninin yüksek olmasını ister. Aynı zamanda koç burcu erkeği yüksek entelektüel seviyelerine sahip kadınlardan etkilenir.