Balık burcu erkeği kiminle evlenmelidir? Balık burcu erkekleri evlilikte nasıldır?

Balık Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Balık burcu erkekleri, genellikle çok duygusal ve çok merhametlidir. Bu nedenle de kendileri gibi hayatta hep duygusal ve vicdanlı olan yengeç burçları ile çok iyi anlaşırlar. Bu her iki burç da çok hayalperesttir. Aynı zamanda birlikte hayal kurmayı çok severler.

Balık burcu ve akrep burcu karakter olarak birbirlerine çok zıtlardır. Ama onların zıtlıkları ise, birbirini tamamlar. Çünkü balık burcu hayatı boyunca hep birine teslimiyet duygusuyla yaşar. Akrep ise, onun için bir dayanak olur. Aynı zamanda her durumda onu koruyup kollar ve sarıp sarmalar. Bu nedenle de balık erkeği ve akrep burcu birbirleri ile çok iyi anlaşırlar.

Balık burcu erkeğinin çok iyi anlaştığı bir diğer burç ise, başak burçlarıdır. Yardım sever başak burçları, balığın duygusal ve karışık hallerine dayanamaz ve onlara yardım etmek için çabalar. Genellikle de onların en büyük destekçisi olur. Sürekli onu elinden tutmak ister. Bu nedenle de balık burcu erkekleri başak burcu kadınları ile çok iyi anlaşır. Onları en büyük destekçisi olarak da görür. Bu nedenle de evlilikleri de oldukça uzun soluklu olur.

Balık Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Balık burcu erkeği maddi olarak da eşleri ile birbirlerini destekler. Ayakları yere sağlam bir şekilde yere basarsa evliliklerinde uyumu yakalayacaklarına kesin gözü ile bakılır. Genellikle yaratıcılıkları ve sezgileri ile hareket ettikleri için sorun çözmeye ve karşı tarafı anlamaya çalışırlar. Sanatçı ruhlu olarak bilinen balık burçları uzun süre tek bir işte sabit kalmak istemezler. Çevrelerine karşı ise, hep vericidir ve başkalarına yardımcı olmaktan zevk alırlar. Tüm bunlar onların evlilikte ya da evliliğe giden birlikteliklerinde bazı maddi zorluklar yaşamalarına neden olabilir.

Balık burçları, ateş grubundan olan aslan burçları ile çok iyi bir aşk ilişkisi yaşayabilecekleri de düşünür. Bu nedenle de balık burcunun yönetilmeyi sevmesi, aslan burcunun ise, yönetmeyi sevmesi; ilişkinin devamlılığı açısından çok önemli bir rol oynar. Balık burçları, evliliklerinde fedakar, özverili ve sorunları çözüme kavuşturma odaklıdırlar. Bu özellikleri sayesinde de evlilikleri genellikle çok uzun ömürlü olur. Balık burcunun duygusallığı ve merhameti onu iyi bir eş ve iyi bir ebeveyn yapar.