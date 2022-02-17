Aslan dolunayı nedir, 2022 aslan dolunayının burçlara etkisi ne? Aslan dolunayı ne zaman bitiyor, aslan burcunu nasıl etkileyecek?

16 Şubat Çarşamba, İstanbul saatiyle 19:56’da Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 16 Şubat Çarşamba 16:56’da Dolunay öncesi Mars ve Venüs Oğlak burcunda kavuşacak. Bu aşk hayatınızda hareketlenmeler olacağı anlamına gelirken, Perşembe ve Cuma günleri Ay Başak burcunda ilerleyecek, bu da iş görüşmeleri için ve hayatımızı düzenlemek için uygun günlerde olacağı anlamına geliyor. Peki, Aslan dolunayı ne kadar sürecek, dolunayın burçlara etkisi ne olacak? İşte 16 Şubay aslan dolunayı etkileri…

ASLAN DOLUNAYI NEDİR?

Aslan burcunun 27'nci derecesinde meydana gelecek dolunayı ifade etmek için kullanılıyor.

Ay ve güneş gökyüzünde zıt noktalarda olduğunda dolunay meydana gelir. Bu aynı zamanda ayın en parlak olduğu zamandır. Bu bir doruk noktası ve aydınlanma zamanıdır.

ASLAN DOLUNAYI’NIN BURÇLARA ETKİSİ

Milliyet’ten Astrolog Aslıhan Doktoroğlu’nun yorumlarına göre Aslan dolunayının burçlara etkisi şu şekilde olacak.

YÜKSELEN KOÇ

Maddi konular ve bunlara yüklediğiniz anlamlar üzerinden son üç aydır yaşadıklarınız tekrar gündeme gelebilir. İleri dönük hedefleriniz sebebiyle bugünü kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Daha çok keyif aldığınız alanlara yönelmek, bu konularda farklı bir adım atmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız ya da çocuklarınızla ilgili konular öncelik kazanacak. Dolunay sürecinde üstlendiğiniz sorumlulukların ne kadar hakkını verdiğinizin geri dönüşünü alacaksınız. Eğer ihmal edilen noktalar varsa bunu telafi etmeye önem verin.

YÜKSELEN BOĞA

19 Kasım tutulması ile hayatınızın tüm alanlarını ilgilendiren konular gündeme gelmişti. Mümkün olduğu kadar merkezinize kendinizi alarak karar vermeniz gereken bu süreçteki olaylarla tekrar karşılaşabilirsiniz. Ailenizle ve yuvanızla ilgili konular öne çıkabilir. İnandığınız doğrulara öncelik verip, bitmesi gerekenler konusunda inat etmediyseniz daha az zorlanacağınız bir dönem olacak. Atladığınız noktaları da şimdi telafi etmek durumunda kalacaksınız.

YÜKSELEN İKİZLER

Son üç aydır inançlarınızı sorguladınız. Hayata bakışınızdaki değişim ile tekrar yüzleşebilirsiniz. Yapılan iç muhasebelerde, psikolojik süreçlerle ilgili fark edilenlerle değişim yaşanmadıysa bu dolunayda bazı iletişim krizleri ile karşılaşılabilir. Özellikle yakın çevreyle olan ilişkileriniz ön planda olacak. Önyargılı bakış geliştirdiğiniz alanlarda yumuşamaya gayret edebilirsiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ

İleri dönük planlarınız için yapmanız gerekenler tekrar gündeminize gelebilir. Kazançlarınıza, yeteneklerinize odaklanacağınız bir dönem olacak. Kendinizi bu noktalarda daha çok göstermek isteyeceksiniz. İlişkilerinizden aldığınız desteğin hakkını veremediyseniz, ilişkilerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dolunay sürecinde sahip olduklarınızın değerini bilmeniz önemli olacak.

YÜKSELEN ASLAN

Son üç aydır iş hayatınızla ve üstlendiğiniz sorumluluklarla ilgili konular gündeminizdeydi. Aynı zamanda ikili ilişkilerde denge kurmakta zorlandığınız bir dönem olmuştu. Eğer olaylara daha uzlaşmacı yaklaşabildiyseniz bu dolunayda kendinizi daha net ortaya koyma fırsatı bulacaksınız. Aynı zamanda sağlıkla ilgili konularda da daha temkinli olmanız önemli. Kemiklerle ya da kalple ilgili hassasiyetler olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

19 Kasım tutulması ile gündeme gelen hayatı sorgulatan, inançlar konusunda düşünmeyi sağlayan olaylarla tekrar yüzleşebilirsiniz. Olaylara çok fazla eleştirel yaklaşmamaya, takıntı yapmamaya dikkat ettiyseniz bu dönemi daha rahat geçireceksiniz. Çalışma hayatınızda bazı tamamlanmalar olabilir. Korkularınız ve psikolojik süreçler bu dönemde öne çıkabilir. Aşk hayatınızda da özgürlüklere önem vermediyseniz bu süreçte ilişkinizde engelleme ve engellenmelerden uzak durmaya gayret etmeniz gerekebilir.

YÜKSELEN TERAZİ

Son üç aydır tutunup bırakamadığınız ama vazgeçmeniz gereken krizli konularla tekrar karşılaşabilirsiniz. Maddi dengeleri korumaya çalışacaksınız. Sosyal hayatınız, arkadaşlık ilişkileriniz gündeminizde olacak. Aşk hayatınız ve duyguları coşkulu yaşama hali sizi zorlayabilir. Mümkün olduğunca değişime açık olmak, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmaya yardımcı olacak.

YÜKSELEN AKREP

19 Kasım tutulması ile ikili ilişkiler üzerinden yoğun etki aldınız. İlişkilerinizde bir türlü vazgeçemediğiniz ama size iyi hissettirmeyen alanlarla yüzleştiğiniz olaylar gündeme geldi. Şimdi bu tarz olaylarla tekrar karşılaşabilirsiniz. Fark etmeniz gerekenleri görebildiyseniz bu süreci daha rahat geçireceksiniz. Kariyer hayatınız ve üstlendiğiniz sorumluluklar da ön planda olacak. Odağınızı daha çok toplumsal konumunuza yönlendireceksiniz.

YÜKSELEN YAY

Birlikte çalıştığınız kişilerle, gündelik düzeninizle ve sağlıkla ilgili konular son dönemde gündeminizi oluşturmuştu. Bu dolunayda yine bu tarz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bağımlılık geliştirdiğiniz alanlardan kurtulamadıysanız, hayata bakış şeklinizi değiştirmeniz gereken bir dönem olacak. Önyargılarınızdan uzaklaşmamak sizi maddi kayba da uğratabilir. Daha iyimser ve geniş düşünmeye gayret edin.

YÜKSELEN OĞLAK

Son üç aydır daha çok aşk hayatının ya da çocuklarla ilgili konuların öne çıktığı olayları yaşamıştınız. Bu dolunayda bu konularla tekrar karşılaşabilirsiniz. Gerekiyorsa bir şeye tutunup kalmamak, ondan vazgeçmek gerektiğini deneyimleyeceksiniz. Kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir dönem. Riskli hareketlerden uzak durun.

YÜKSELEN KOVA

19 Kasım tutulmasında aile hayatınızı, kariyer hayatınızın gölgesinden çıkarmakla, daha öncelikli yapmakla ilgili olaylar gündeminizdeydi. Bu dolunayda ise ikili ilişkileriniz öne çıkacak. Bir türlü sonlandıramadığınız konular ikili ilişkilerinizde sorun yaratabilir. Odağınızı daha çok evinize, ilişkilerinize vermek size iyi gelecek.

YÜKSELEN BALIK

Son üç aydır özellikle yakın çevrenizde, düşüncelerinizi ve iletişim şeklinizi sorgulatan olaylar gündeminize gelmişti. Bu dolunayda da yakın çevrenizle yaşadıklarınızla tekrar karşılaşabilirsiniz. Daha çok çalışma hayatınıza ve günlük düzeninize odaklanacaksınız. Bazı planlarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla da daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.

ASLAN DOLUNAYI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Şubat'ta Aslan burcunun 27'nci derecesinde meydana gelecek dolunayın etkileri 10-12 gün sürecek. Yani şubat sonu bitecek.