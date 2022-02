Aslan Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir? Aslan Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Aslan Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Yüksek özgüvene sahip olması ile bilinen aslan burcu kadınları, söyledikleri sözlerin her zaman arkasında durur. Ayrıca girdikleri ortamda dikkat çekici olmaları, onları daha da özel kılmaktadır. Bu nedenle aslan burcu kadını fazla kıskanç bir erkek ile asla yapamaz. Çünkü onların bu dikkat çekme özelliği burcundan gelir, engelleyemezler. Kendileri aşırı bir özgüvene sahip olduğu için evleneceği partneri de özgüvenli ve her bakımdan güçlü kimse olmalıdır.

Aslan Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Aslan burcu kadınları evlilikte heyecanlı birer aşıktır. Partnerini mutlu etmek için her şeyi yapar onlar. Ancak tabi ki karşılığını da bekler. Aynı zamanda evlilikte otorite aslan burcu kadınında olmalıdır. Aksi halde mutlu olamazlar. Kendilerini geliştirmeyi seven aslan burcu kadını, bu durumu evlilik yaşamına da yansıtır. Sürekli olarak öğrendiklerini uygulamak ve evliliğini her daim canlı tutmak ister. Bunun için elinden geleni yapar. Onlar kaliteyi severler. Evliliklerinde de hep en iyisini ve kaliteyi ararlar. Eşlerinin de kendileri gibi özenli olmasını isterler. Aslan burcu kadınları aynı zamanda temiz ve titiz insanlardır. Partnerinden de evliliğine saygı göstermesini ve her daim temiz olmasını ister.

Aslan Burcu Kadınının Evleneceği Erkek Nasıl Olmalıdır?

Aslan burcu kadınının bir erkekten hoşlanması için o erkeğin mutlaka bakımlı ve hoş görünümlü olması gerekir. Aynı zamanda dikkat çekici, karizma ve zengin olması da gerekir. Aslan burcu kadıları para harcamayı sevdikleri için hoşlandığı erkeğinde cömert olmasını ister. Onlar asla pinti kişilerle yapamazlar. Ayrıca gelişime açık kişilerden hoşlanırlar. Gündemden haberi olan, güncel kişileri severler.

Aslan Burcu Kadını Hangi Burç Erkeği ile Evlenmelidir?

Aslan burcu kadını, özgürlüğü seven bir karaktere sahip olmasından dolayı onu en iyi anlayabilecek burç olan yay burcu erkeği ile evlenebilir. Bununla beraber hareketli yapısın ayak uydurabilecek tek burç olan ikizler, yine aslan burcu kadını için ideal eştir. Kendilerine olan güveni ve açık sözlülüğü herkesin hoşuna gitmese de koç burcu erkekleri, onların bu özelliğinden dolayı aşık olabilirler. Yani koç erkeği de ideal burçlar arasındadır.