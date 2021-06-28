Aslan burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Popülerlikten hoşlanan bir yanları olduğu için bulunduğu her ortamda dikkat çekmeye çalışan aslan burcu erkekleri, genellikle pratik düşünce yapısına sahiptir. Oluşan sorunlar karşısında pratik ve akılcı çözüm üreten özellikleri sayesinde üstesinden gelmektedir. Baskın ve sert olmalarına rağmen çabuk incinen yapıları bulunurken oldukça gururludurlar.

Aslan Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Koç burcu

Yay burcu

İkizler burcu

Aslan burcu erkekleri, kendilerine benzeyen öz güveni yüksek ve iddialı olan koç burçları ile iyi anlaşırlar. Birbirlerinin fikirlerine baskın çıkma, inatlaşma ve itiş kakış modları çoğu zaman olsa da dönüp dolaşıp birbirleri ile mutlu olabilecek burçlardır. İnatlaşmalar itiş kakış birbirlerinin fikirlerine baskın çıkma modları her zaman vardır ama dönüp dolaşıp birbirleriyle mutlu olurlar. Aralarına rekabet girmediği sürece yalnızca bu iki burç birbirinin yaralarına merhem olabilir.

Aslan burcu erkeklerinin anlaşabildiği bir diğer burç ise yay burçlarıdır. Aslan erkeğinin sahip olduğu kişilik özellikler ile yay burçlarının maceracı yapısı birleşerek ortaya mükemmel bir dostluk çıkarabilir.

Genel anlamda aslan burcu erkekleri biraz ağır başlıdır. Fakat ikizler burcunun aykırı enerjisi aslan burcu kişilere yeni uğraşlar çıkartır dolayısıyla ikizler burcu ile çok iyi anlaşır.

Aslan Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Balık burcu

Aslan burçları eğlenceli, gösterişe meraklı ve lider ruhlu yönleriyle çok dikkat çekerler. Fakat aslan burçları eleştirilmeyi ve poh pohlanmayı hiç sevmez. Aynı zamanda egoist davranmak gibi huylara sahip olabileceğinden bazı burçlar ile anlaşması kolay değildir. Aslan burcu ile oğlak burçları asla anlaşamaz. Çünkü oğlaklar oldukça disiplinli, aslan burçları ise keyiflerine düşkündür.

Aynı sebeplerden dolayı aslan burçları başak burcu ile de iyi anlaşamaz. Çünkü başak burçları iddiasız, tedbirli ve oldukça alçak gönüllüdür.

Aslan burçları balık burçları ile de anlaşamaz çünkü aslanlara göre balık burçları fazla duygusaldır. Aslan burcunun yüksek öz güvenli ve egoist yapıları balık burcunu kolay kırabilme olasılığı yaratır.

Aslan Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Aslan burcu erkeği her hareketiyle ona değer verdiğini ortaya koyan ve kendisini düşünen kadınları severler. Önceliğin kendileri olduğunu her durumda düşünmek isterler.

Aslan burcu erkeği için güven ve sadakatin yanında nezaketin de olması gerekir. Aslan burcu erkeği kendine güvenen, açık sözlü ve başarılı kadınları severler.

Aslan burcu erkeği güzel olmasının yanında iletişimini kolay kurabileceği kadınları tercih eder. Girdiği her ortamda kendisini taşıyabilecek olan kadınlardan hoşlanır. Yönlendirebilen ve sosyal ortamlara uyum sağlayabilen kadınlar aslan burcu erkeğinin sevdiği ve saygı duyduğu özelliklerdir.

Aslan burcu erkeği, liderliğine engel olmayacak ve onu geride bırakmayacak tipte kadınlardan hoşlanır çünkü aslan burçları için kuralları belirlemek ve yönetmek oldukça önemlidir. Aslan burcu erkeği duyarlı, sempatik, güzel ve farkında olmadan yönlendiren kadınları sever.