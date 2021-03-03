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Yüz yüze eğitim açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

03 Mart 2021 Çarşamba - 11:07 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 11:07

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlayan ilkokullarda, teneffüslerde öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde temassız oyunlar oynarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Ayrıca MEB yüz yüze eğitimin ayrıntılarını da duyurdu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda teneffüslerde çocukların nasıl vakit geçirdiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Bakan Selçuk açıklamasında, '“Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?” diye merakta olan ilkokul velilerimize bilgi vereyim: Okullarımızda öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... :) Gününüz aydın olsun...' dedi.
 
Paylaşımda, okul bahçesinde oyun oynayan çocukların fotoğrafı da yer aldı.

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