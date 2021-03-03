Yüz yüze eğitim açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda teneffüslerde çocukların nasıl vakit geçirdiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk açıklamasında, '“Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?” diye merakta olan ilkokul velilerimize bilgi vereyim: Okullarımızda öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... :) Gününüz aydın olsun...' dedi.
Paylaşımda, okul bahçesinde oyun oynayan çocukların fotoğrafı da yer aldı.