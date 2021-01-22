VakıfBank resmen duyurdu! Kredi paketi...

VakıfBank harekete geçti! Milyonları ilgilendiriyor. Flaş kredi kararı. VakıfBank tarafından yapılan duyuruda yeni kredi paketi açıklandı. Dev banka vatandaşların kullanımı için 40 milyar liralık kredi fırsatı sunuyor. Kredi paketinin detayları belli oldu.

Milyonlarca kişi için fırsat niteliğinde bir kredi paketi sunuluyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara "işletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin" anlayışıyla bir yenisini daha ekledi.

Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.

Sektörde bir ilk olarak, "TCMB politika faiz oranına endeksli" şekilde kullandırılacak "Çıpa Kredisi" faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak.

"Üretim ve yatırımlara ara verilmesini istemiyoruz"

Açıklamada bankanın yeni ürününe ilişkin açıklamaları yer alan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişte olduğu gibi bugün de değer üreten her kesimin yanında olduklarını bildirdi.

Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmaların kendileri için özel bir önem taşıdığını vurgulayan Üstünsalih, "Özellikle salgın sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, yeni kredi paketiyle imalatçılara da ihracatçılara da omuz vermeyi amaçladıklarını, firmaların üretimlerine ve yatırımlarına faizlerin düşmesini bekleyerek ara vermesini ve ülkenin zaman kaybetmesini istemediklerini istediklerinin altını çizdi..

“Sektörde bir ilki gerçekleştiriyoruz"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: