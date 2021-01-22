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VakıfBank resmen duyurdu! Kredi paketi...

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 10:01 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 10:37

VakıfBank harekete geçti! Milyonları ilgilendiriyor. Flaş kredi kararı. VakıfBank tarafından yapılan duyuruda yeni kredi paketi açıklandı. Dev banka vatandaşların kullanımı için 40 milyar liralık kredi fırsatı sunuyor. Kredi paketinin detayları belli oldu.


Milyonlarca kişi için fırsat niteliğinde bir kredi paketi sunuluyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye ekonomisine  sağladığı katkılara "işletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin" anlayışıyla  bir yenisini daha ekledi.

Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı  amaçlayan VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla  yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde  faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.

Sektörde bir ilk olarak, "TCMB politika faiz oranına endeksli" şekilde  kullandırılacak "Çıpa Kredisi" faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı  olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz  artışı da yapılmayacak.
 
"Üretim ve yatırımlara ara verilmesini istemiyoruz"
 
Açıklamada bankanın yeni ürününe ilişkin açıklamaları yer alan  VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişte olduğu gibi bugün de  değer üreten her kesimin yanında olduklarını bildirdi.
 
Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine  katkı sağlayan firmaların kendileri için özel bir önem taşıdığını vurgulayan  Üstünsalih, "Özellikle salgın sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara  rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da  devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Üstünsalih, yeni kredi paketiyle imalatçılara da ihracatçılara da omuz  vermeyi amaçladıklarını, firmaların üretimlerine ve yatırımlarına faizlerin  düşmesini bekleyerek ara vermesini ve ülkenin zaman kaybetmesini istemediklerini  istediklerinin altını çizdi..
 
 “Sektörde bir ilki gerçekleştiriyoruz"
 
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika  faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi  faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu  belirterek, şu bilgileri verdi:
 
"Başta imalatçı ve ihracatçı firmalarımız olmak üzere işletmelerin  kullanımına sunacağımız yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL  olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine  endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirledik.  Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte  firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem  uygulanabilecek."
 

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