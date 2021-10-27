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Putin'den son dakika doğal gaz talimatı! Dünyaya resmen duyurdu

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 22:13 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 22:13

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom’a, Rusya’daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra, Avrupa’daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı verdi.


Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği  toplantıda, Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde  bulundu.
 
Gazprom’un sözleşmeleri doğrultusunda Avrupa ülkelerine yönelik tüm  yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlatan Putin, “Gazprom, Avrupa’daki ABD gazı  açığını bile gerektiğinden fazla kapattı.” diye konuştu.
 
Avrupa piyasasındaki doğal gaz fiyatlarının bin metreküpte 1000  doların üstünde seyretmeye devam ettiğine işaret eden Putin, “Avrupa yer altı  depolama tesislerinde gaz rezervlerinin seviyesi son beş yılın ortalamasından çok  daha düşük durumda.” dedi.
 
Gazprom’un Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerini  doldurmaya başlaması gerektiğine işaret eden Putin, “Gazprom, Rusya’daki gaz  depolama tesislerini 8 Kasım itibarıyla doldurduktan sonra Avrupa’daki depolama  tesislerine doğal gaz tedarikini artırmaya başlasın. Bu, sonbahar-kış döneminde  Avrupalı ortaklara gaz tedarik etmek için sözleşme yükümlülüklerinizi güvenilir  ve istikrarlı bir şekilde yerine getirmenizi mümkün kılacaktır. Avrupa enerji  piyasasında olumlu bir durum yaratacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
 

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