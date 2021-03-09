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Paralar bugün hesaplarda! Hemen kontrol edin, yatırılmadı ise...

09 Mart 2021 Salı - 9:52 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 9:52

Yüz binlerin beklediği gün geldi. Paralar hesaplara yatırılıyor. Ödemelerin başlayacağını Bakan Selçuk duyurdu. Vatandaşların banka bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. IBAN bilgisi eksik olanların paraları PTT'ye yatırılıyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” dedi.


 
Yüz binlerce kişiye gözel haber. Ödemeler bugün yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
 
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. 
 
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.
 
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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