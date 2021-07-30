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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi ve...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Çok kuvvetli geliyor. Bugünden başlayarak perşembe gününe kadar çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Uyarılar art arda geldi. Akdeniz için lodos uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklama ve sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli olacak. Bugün birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Saat verildi. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Akdeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Sıcaklıklarda bazı bölgelerde 5-8 derecelik artış olacak. Bugün hava nasıl? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...