Memur atamalarında yeni dönem! Mülakat kalkıyor, yerine...

Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadeledeki son gelişmeleri görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. Bakan Koca atama bekleyen sağlık çalışanları için yeni gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.