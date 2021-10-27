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Memur atamalarında yeni dönem! Mülakat kalkıyor, yerine...

27 Ekim 2021 Çarşamba - 20:44 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 20:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası gündemdeki önemli gelişmelere ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca ayrıca atama bekleyen sağlık çalışanları için yeni gelişmeyi duyurdu.


Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadeledeki son gelişmeleri görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. Bakan Koca atama bekleyen sağlık çalışanları için yeni gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
 
Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.
 

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