MEB resmen duyurdu! 81 ile gönderildi, Tüm öğretmenler ve...

Öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi
“2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.”
Detaylar belli oldu!
MEB'de her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek
?? Öğretmenlerimize Duyuru— MEB (@tcmeb) August 26, 2021
Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları, 3-7 Eylül’de MEBBİS’ten yapılacak; sonuçlar 10 Eylül’de açıklanacak.???? https://t.co/Jqb6BOWWij