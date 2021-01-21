Kredi, kredi kartı, nakit avans... Borcu olan herkes için geçerli! Kurtulun...

Ev kredisi, araba kredisi, ihtiyaç kredisi, kredi kartı, nakit avans kullandınız ya da tanıdıklarınızdan borç aldınız. Ama borcunuzu ödemekte zorlanıyorsunuz. Bu noktada ne yapılması gerektiğini Posta gazetesinden Özlem Denizmen yazdı. Borcu olanların adım adım ne yapması gerektiğini kaleme alan Denizmen’in yazısı şöyle;

Bütün dünya borç kullanıyor. Ancak her konuda olduğu gibi borç konusunda da denge çok önemli. Borcun sorun haline gelmemesi için önemli olan kendi gelirinize uygun oranda borçlanmanız.

İLK ADIM

Borçları kapatmak için planlamanın ilk adımı ‘ne var ne yok’ diye bakmak. Tek tek nerelere borcunuz olduğunu listeleyin. Kredi, kredi kartı, elden borçlar, vergiler, faturalar… Bu durumla yüzleşin. Bilmediğiniz şeyi yönetemezsiniz.

NEYİNİZ VAR?

Sahip olduğunuz her şeyi bir yere yazın. TL, altın, mevduat, döviz, ev, arsa, dükkan, BES, hisse senedi… Hem motive olun hem de derli toplu görün.

NET VARLIK HESABI

Toplam varlıklarınızdan toplam borçlarınızı çıkarın ve net varlıklarınızın değerini hesaplayın. Net varlıklarınız artı değerdeyse güzel haber ! Ancak varlıklarınızın değeri eksideyse yani borçlarınız, varlıklarınızdan fazlaysa; hemen KAKTÜS MODU’na geçin. Sadece ihtiyaçlar için nakit harcayıp, kalan paranızı borcunuza aktarın ve bu borcu kapatın.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Borçlarınızı kapatana kadar kredi kartınızı kullanmayın.

Bankacınıza danışarak borçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz. Sizin durumunuz için mantıklı mı bir sorun.

Borç ödemek de kilo vermek gibi, birden 15 kilo verilmez. Motivasyonunuzu sağlam tutmak için birkaç küçük borç kapatın.

Harcamalarda ava çıkın. İnternet, telefon, TV üyeliklerinde alt tarifeye geçin ya da iptal edin.

Faturalarınızdan da tasarruf edin. 5-10 TL’den bir şey olmaz demeyin.

‘Ben bu işi yapmam’ demeyin. Sizin bir hedefiniz var: Borç kapatmak. Evden ya da hafta sonu yapabileceğiniz işlere bakın. Eşiniz varsa ve çalışmıyorsa o da aile bütçesine katkı sağlayabilir.

KARAR VER

Borcunuzu kapatamadığınız durumlar olabilir. Hayatta her şey hepimiz için. Böyle durumlarda sorunu çözmeye odaklanıp zor kararı verin. Satabileceğiniz varlıklarınız varsa bunları satın. Bu varlıklara bağımlı olmayın, kendinizi bu borç sarmalından çıkarın. Derin bir nefes alın. Doğru zaman gelince yeniden varlık edinebilirsiniz.