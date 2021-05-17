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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika kararı! Saatler değişti, Artık yasak değil...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma son dakika kararı açıklandı. Tam kapanma sonrası gerçekleşecek olan kurallar belli oldu. Tüm Türkiye merakla bekliyordu. Resmen belli oldu. Tek tek açıklandı. 17 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yeni kararların açıklanması beklenirken, İçişleri Bakanlığı normalleşme sürecine ilişkin yeni genelgesini yayınladı. Yeni genelge 81 il valiliğine gönderildi. Yeni dönemde sokağa çıkma yasağı kapsamı, hafta içi sokağa çıkma saatleri, hafta sonu yasakları ile açılacak iş yerleri ile ilgili detaylar netleşti. Marketlerin çalışma saati, AVM'ler, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri, düğün, nikah, kafe, restoran ve Kuaförler ve berberler ilgili yeni kararlar alındı. İşte İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ile ilgili merak edilenler...
Sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili soru işaretleri yanıt buldu. Sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer yasakların devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği kademeli normalleşme sürecinin detaylarını paylaştı. Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, yasaklar devam edecek mi? Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme genelgesinde yer alan maddeler