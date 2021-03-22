Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme ile…

Emeklilik hayali kuruna herkesi çok yakından ilgilendiriyor. SGK’ya ayda 572 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün. İsteğe bağlı prim tutarı 2021 yılı için en düşük günlük 38,16 TL’dir. Her ay 15 gün üzerinden prim ödemesi gerçekleştiren bir çalışan ödenmeyen 15 günlük süre için isteğe bağlı sigortaya müracaat eder ise 572,40 TL ödeme yaparak prim gününü 30’a 4/a olacak şekilde tamamlatabilir. Öte yandan SGK’ya ait 5 yeni hizmet e-Devlet portalında yerini aldı.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik sistemimizde dışardan isteğe bağlı olarak prim ödemesi yaparak emekli olabilmek mümkün. Yazarımız İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı… İsteğe bağlı prim ödemeleri 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/a kapsamından çıkarılmış olup 4/b kapsamına alınmıştır. Bir 4/a sigortalısı 1261 gün veya daha fazla isteğe bağlı sigorta primi öderse 4/b kapsamına alınır ve Bağ-Kur statüsünde emekli edilir. Ancak isteğe bağlı olarak 4/a prim ödemesi yapmak da mümkün…

AY İÇERİSİNDE EKSİK ÇALIŞANLARA TANINMIŞ BİR HAK!

Ay içerisinde 30 günden az çalışan ev hizmetlisi, puantaj usulüyle çalışanlar ve part time / kısmi süreli istihdam edilen kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek isteğe bağlı kaydı açtırır ise eksik kalan sürelerini 4/a kapsamında isteğe bağlı ödeyebilirler.

İsteğe bağlı prim tutarı 2021 yılı için en düşük günlük 38,16 TL’dir. Her ay 15 gün üzerinden prim ödemesi gerçekleştiren bir çalışan ödenmeyen 15 günlük süre için isteğe bağlı sigortaya müracaat eder ise 572,40 TL ödeme yaparak prim gününü 30’a 4/a olacak şekilde tamamlatabilir.

PANDEMİ İLE GELEN HAKSIZLIK!

Pandemi döneminde hayatımıza giren kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süreleri ne yazık ki emeklilik için prim günü eksik olanları olumsuz etkiledi. Bu kişilerin primleri KÇÖ ya da NÜD kapsamında bildirildiğinde prim ödemesi yapılmadığından gün eksikliği devam etmiş oluyor. Haliyle gününü tamamlamak için çalışan Ayşe teyze emekli olamıyor, Ali amca emekli olamıyor. İsteğe bağlı eksik günleri ödeme imkanı da yok.

PEKİ BU KİŞİLER İÇİN NE YAPILABİLİR VEYA NE YAPILACAK?

Askerlik, Doğum ve yurtdışı hizmetlerinin karşılığında verildiği gibi borçlanma sistemi getirilebilir. Bazı medya yayın organlarında belirtilmiş olsa da henüz meclis gündeminde bulunmayan bu konu ilerleyen süreçlerde değerlendirilecektir.

Çünkü KÇÖ/NÜD yüzünden emekli primi bildirilemeyen yüz binlerce emekli adayının 1 yılı aşan bu mağduriyeti giderilmeli.

SGK’YA AİT 5 YENİ HİZMET E-DEVLET PORTALINDA

E-Devlet portalı üzerinde 154 uygulamayla hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu, sisteme 5 yeni hizmet daha eklemeye hazırlanıyor.

2020 E-Devlet kullanım verilerine göre vatandaş tarafından en çok kullanılan SGK uygulamaları olmuş.

Bu alanda yatırımlarına hız kesmeden devam eden SGK, 2021 yılında da liderliği kaptırmayacak gibi gözüküyor. Peki hangi hizmetler kullanıma açılıyor?

HİZMET BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU

Çalışma hayatında 4/a, 4/b, 4/c ve banka sandığı kapsamında hizmetleri bulunan kişilerin artık kurum kurum dolaşarak hizmetlerinin birleştirilmesiyle ilgili işlem takibi yapmalarına gerek kalmayacak.

Tüm bu işlemlerle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı e-Devlet sistemine entegre bir hizmet ekledi. Aşağıdaki link üzerinden e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra birleştirilecek hizmetlerinizi seçmeniz yeterli olacaktır. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-41-a-b-ve-506-sk-gm-20-nci-madde-sandigi-calisanlarin-hizmet-birlestirme-basvurusu

BORCU YOKTUR YAZILARI

Sosyal Güvenlik Başkanlığının e-Devlet sistemine entegre ettiği son hizmet ise borcu yoktur yazıları oldu. Hem şahıs hem de şirket bazında borcu yoktur sorgulama ve doğrulama hizmeti kullanıma açılmıştır.

TIBBİ MALZEME REÇETE, RAPOR VE KATILIM PAYI TUTARLARI GÖRÜNTÜLEME

Uygulama ile medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzeme, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak. Ayrıca sistemde, tüm bu malzemelere ait SGK Tıbbi Malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak.