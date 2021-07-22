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Çalışan, emekli olmak isteyen, işveren herkesi ilgilendiriyor! İade ediliyor...
Çalışan, emekli olmak isteyen, işveren milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Erken emeklilik prim borçlanması ne kadar, nasıl yapılır? Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde borçlanılan tutar iade alınabilir mi? Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir? İŞKUR kursiyerleri sigortalı sayılırlar mı? Emeklilik borçlanması için ödenecek prim tutarı ne kadar? Emeklilik ve sigortalılıkla ilgili en çok merak edilen 14 soruya yanıt verildi...