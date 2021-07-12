Borcu olana güzel haber haber! Katsayı uygulanmayacak

Borcu olan yüz binleri ilgilendiriyor. Ödeme kolaylığı sağlanıyor. Borca katsayı uygulanmayacak. Borç yapılandırma fırsatı ile ilgili detaylar paylaşıldı. 30 Eylül tarihine kadar ödeme yapanlar karlı çıkacak. İşte borç yapılandırması ile ilgili detaylar...

Borcu olana güzel haber . Yapılandırma ile ilgili detaylar paylaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları, ödeme takvimini anlatan rehberin yanı sıra broşürler hazırladı. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak. Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Vatandaşların yapılandırmaya yönelik bilgilere daha kolay, hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan rehberde, dava ve inceleme aşamasındaki alacaklar, pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin getirilen imkânlar, incelemesiz, cezasız matrah ve vergi artırımından yararlanma konularında sağlanan imkânlar, peşin ödeme avantajlarına ayrı ayrı yer verildi. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, motorlu taşıtlar vergisinin aslı ve faizler, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkânından yararlanabiliyor. Yapılandırılan tutarlar peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

TECİLİ DEVAM EDEN BORÇLAR

Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi, uygulanan hacizlerin kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, geçen yıl yaşama geçen yapılandırmayı ihlal edenler ve süren borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi birçok kolaylıklar vatandaşların başvurusuna açılmış bulunuyor. Bunlardan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

9 HAZİRAN'DA VADESİ GELENLER

ÖĞRENIM ve katkı kredisi borcu olanlardan 9 Haziran'da vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar yapılandırmadan faydalanabilecek. Bu tarih itibarıyla geçen yılki yapılandırma yasası kapsamında borçlardan taksit ödemeleri devam eden ve tecili devam edenler de yeniden yapılandırabilecek.

SAĞLANAN AVANTAJLAR NELER?

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Yasa kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yüzde 90 indirim yapılacak. (Sabah)