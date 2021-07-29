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Bankada parası olanları kapsıyor! Resmen değişti, Türk lirası...

29 Temmuz 2021 Perşembe - 22:53 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 22:53

Bankada parası olanları ilgilendiriyor. Son dakika kararı. Süre uzatıldı. Eylül ayı sonuna kadar geçerli. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.


Mevduat stopaj indirimi uzatılacak mı, sorusu yanıt buldu. Türk Lirası olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz Ekim ayında devreye giren ve 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata stopaj avantajı eylül ayı sonuna kadar uzatıldı.

STOPAJ ORAN İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI
 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.
 
Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

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