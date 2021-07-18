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Araba fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Fiyatlar düşecek mi? Ve belli oldu

AA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 12:20 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 12:27

Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. Araba fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. İkinci el araba almayı düşünenler araba fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Ve belli oldu. İkinci el araba fiyatlarına zam geliyor. İşte detaylar...


Araba almayı planlayanlara kötü haber! Piyasa hareketleniyor. Hareketlilik  araba fiyatlarına da yansıyacak. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan  Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş  beklemediklerini söyledi. 
 
Yanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının  ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.
 
 Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci  ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam  ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz  iyi durumda." dedi.
 
Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve  özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık,  şöyle devam etti:
 
"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların  yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar  marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen  olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir  şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde  erime meydana gelir. 50 bin liraya aldığımız arabayı 55 bin liraya satıyoruz,  sonra gidip 57 bin liraya alıyoruz. Türkiye genelinde 150 bine yakın oto alım  satımı yapan esnafımız var, bunlar mağdur olmakta."
 
  "En çok 'orta segment' dediğimiz hatchback tarzı araçlar tercih  ediliyor"
 
Yanık, önceki yıllarda bayram öncesi, yaz öncesi gibi dönemlerde  piyasanın hareketlendiğini, bu sene ise durumun farklı olduğunu, hareketliliğin  yıl içine yayıldığını ifade etti.
 
  
Nakdi olanların, kafasına yatan, bütçesine uygun aracı satın aldığını  belirten Yanık, "İkinci el araçlarda en çok 'orta segment' dediğimiz hatchback  tarzı, dizel ile otomatik veya yarı otomatik araçlar tercih ediliyor. 150 bin  liraya kadar olan araçlar en fazla tercih edilmekte. İkinci elde düşüş olmaz. Biz  düşmeden vazgeçtik, stabil hale getirmek istiyoruz. Fiyatları sabitleyebildiğimiz  kadar sabitlemek için uğraşıyoruz. İkinci el araçların fiyatlarının düşmesini  herkesten çok istiyoruz." diye konuştu.
 

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