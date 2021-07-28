Akbank resmen duyurdu! 31 Temmuz'a kadar geçerli

Akbank kredi ve kredi kartı borcu olanlar için harekete geçti. Yapılandırma süreci başlatıldı. Banka borcu olanlar 31 Temmuz'a kadar yapılandırma yapabilecek.

Akbank resmen duyurdu. Dev banka borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlıyor. Başvuru yapılması gerekiyor. İşlemler internet üzerinden yapılabiliyor.

Akbank tarafından yapılan açıklamada kredi ve kredi kartı borcu olanlar için borç öteleme imkanı sağlandığı duyuruldu.

Bankadan yapılan açıklamada; "Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin bireysel ve ticari kredilerinin 31.06.2021 tarihine kadar olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, kredi kartı ve artı para borçları ise alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar ötelenebilecektir." denildi.

KREDİ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

Peki Akbank kredi borç ertelemesi nasıl yapılıyor? İşte adım adım borç erteleme...

Akbank mobil ya da Akbank internet şubesi üzerinden

Kredi –> Kredi Hesaplarım adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz krediyi seçin.

Kredi Detayı’na tıklayın.

Sağ tarafta yer alan Erteleme butonuna tıklayın.

Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin.

Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

Kredi kartı borcunu ertelemek için ise TC Kimlik numarası ve telefon numarası ile internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.